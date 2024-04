Reprezentacja Polski koszykarek w odmianie 3x3 przegrała po dogrywce z Azerbejdżanem 17:18 w finale turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich i nie zdobyła w Hongkongu biletu do Paryża. Kolejną szansę biało-czerwone będą miały w maju w Debreczynie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Awans wywalczyli zwycięzcy - wśród kobiet Azerbejdżan, a wśród mężczyzn Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio. Pokonali w finale Austriaków 19:14.

Wcześniej w półfinale Polki wygrały z niezwyciężoną w grupie B Holandią (20:12).

W finale biało-czerwone prowadziły przez większą część meczu 5:2, 7:2, 9:3 i 10:4 po akcjach naturalizowanej (w 2018 r.) Amerykanki Marissy Kastanek i Aleksandry Zięmborskiej, wicemistrzyni świata do lat 23.

Przy stanie 11:9 w walce o piłkę kontuzji doznała liderka Azerbejdżanu, naturalizowana Amerykanka Tiffany Hayes. Długo leżała na parkiecie, a potem była opatrywana w punkcie medycznym. Polki zwiększyły przewagę do 13:10 po rzucie z dystansu Kastanek, ale Hayes wróciła do gry i zdobyła ważne punkty. Na 47 sekund przed końcem Azerbejdżan prowadził 15:13, ale Polki walczyły. Do remisu 16:16 doprowadziła Kastanek, gdy zegar wskazywał cztery sekundy do końca.

W dodatkowym czasie znowu punktowała Hayes, ale remis 17:17 dał rzut Zięmborskiej. Decydujące punkty zdobyły jednak rywalki i to one cieszyły się z awansu na IO.

Punkty dla Polski zdobyły: Marissa Kastanek 9, Aleksandra Zięmborska 5, Klaudia Sosnowska 2.

Biało-czerwone uległy po raz drugi rywalkom - w towarzyskim turnieju w Bangkoku tuż przed kwalifikacjami IO Azerki wygrały 17:16 w półfinale imprezy.



Szansa na igrzyska zachowana

Podopieczne trenerki Edyty Koryzny, olimpijki z Sydney (2000) w tradycyjnej koszykówce, kolejną szansę na awans do IO będą miały w Debreczynie (16-19 maja). Tam bilety do Paryża zdobędą trzy reprezentacje. Na Węgrzech w kwalifikacjach zagrają także Polacy.

Polki w grupie A w Hongkongu miały bilans 2-1, po tym jak pokonały Egipt 21:6 i Hongkong 17:7 oraz uległy Węgierkom 12:16.

Koryzna objęła reprezentację seniorek w grudniu. Wcześniej pracowała z drużyną do lat 23, z którą zdobyła wicemistrzostwo świata w październiku w Lublinie. Polki zajmują 11. miejsce w rankingu FIBA.

Koszykówka 3x3 zadebiutowała na igrzyskach w Tokio, gdzie wystąpili biało-czerwoni; zajęli siódmą lokatę w stawce ośmiu zespołów. Złoto zdobyły ekipy Amerykanek i Łotyszy. W Paryżu także rywalizować będzie po osiem zespołów kobiet i mężczyzn. Znanych jest już po trzech uczestników, którzy awansowali na podstawie światowego rankingu. Wśród kobiet to: Chinki, Francuzki i Amerykanki.