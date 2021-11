Trener reprezentacji Polski Igor Milicić wybrał 16 zawodników, którzy będą przygotowywać się do meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw świata z Izraelem i Niemcami. Zabrakło w niej dwóch najmłodszych zawodników. Milicić nie powołał do wąskiego składu swojego syna Igora oraz Jeremy’ego Sochana.

REKLAMA