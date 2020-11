Jakub Schenk został powołany decyzją trenera Mike'a Taylora do szerokiego składu reprezentacji Polski koszykarzy na mecze eliminacji mistrzostw Europy z Izraelem i Rumunią - poinformowała federacja. W zespole jest zatem 17 graczy, ale udział kapitana Łukasza Koszarka stoi pod znakiem zapytania.

Łukasz Koszarek / Andrzej Grygiel / PAP

Łukasz Koszarek, najbardziej doświadczony zawodnik reprezentacji, który w połowie października przechodził zakażenie koronawirusem, ale wrócił do gry w Zastalu Enea BC Zielona Góra na początku listopada, uzyskał pozytywny wynik jednego z testów przeprowadzonych zgodnie z protokołem medycznym FIBA przed spotkaniami kwalifikacji ME 2022. Wynik kolejnego był negatywny. Rozgrywający nie wystąpił jednak w sobotnim meczu ligowym Zastalu, wygranym z Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 105:85.



Decydujące dla Łukasza Koszarka, ale i innych koszykarzy, będzie wynik badań przeprowadzonych w niedzielę w Warszawie - powiedział PAP kierownik reprezentacji Maciej Krupiński.



Z powodu pandemii Covid-19 spotkania mają się odbyć w systemie turniejowym w "bańkach". Polska w gr. A zagra w Walencji 28 listopada z Rumunią, a dwa dni później z ekipą Izraela.



Wszyscy wcześniej powołani reprezentanci przeszli pierwsze testy na Covid-19 bez problemów. Badania będą powtórzone w niedzielę. Dwa negatywne wyniki uzyskał już Jarosław Zyskowski z RETAbet Bilbao - w jego zespole wykryto w minionym tygodniu dwa przypadki zakażenia (jednym jest były koszykarz Zastalu Szwed Ludvig Hakanson).



Dopiero po uzyskaniu wyników badań przeprowadzonych w niedzielę trener wybierze ostateczny skład na mecze w Walencji. Wylot reprezentacji zaplanowano na poniedziałek. Po przylocie wszystkie drużyny zostaną odizolowane i koszykarze oraz sztaby po raz kolejny będą poddani testom. Wszyscy, którzy uzyskają negatywne wyniki w Walencji będą mogli przystąpić do rywalizacji w “bańce".



Część zespołu wraz z trenerem Taylorem, który od kilku dni przebywa w Polsce, jest już w Warszawie. Kolejna część dotrze na turniej bezpośrednio ze swoich klubów. Z powodu pandemii nie odbyły się żadne wspólne zajęcia w stolicy, a drużyna po raz pierwszy będzie trenować dopiero w Walencji.



Urazy i problemy zdrowotne wyeliminowały m.in. powołanych wcześniej Jakuba Karolaka (Legia Warszawa), Aleksandra Balcerowskiego (Herbalife Gran Canaria) czy Mathieu Wojciechowskiego (Le Portel).



Po pierwszych spotkaniach eliminacji Polska z bilansem 1-1 zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy A. Zespół trenera Taylora uległ w Gliwicach Izraelowi 71:75, a następnie pokonał sensacyjnie w Saragossie mistrza świata - Hiszpanię 80:69. To było pierwsze zwycięstwo nad utytułowanym rywalem od igrzysk w Monachium w 1972 r.



Eurobasket 2021 ma się odbyć od 1 do 18 września w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Kwalifikacje zaplanowano w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020, 23 listopada-1 grudnia 2020 oraz 15-23 lutego 2021.



Do ME awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwa czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami turnieju finałowego, którzy udział mają zagwarantowany.





Kadra reprezentacji Polski na mecze eliminacji ME w Walencji:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Zastal Enea BC Zielona), Kamil Łączyński (Pszczółka Start Lublin), A.J. Slaughter (Herbalife Gran Canaria), Jakub Schenk (King Szczecin);



rzucający obrońcy: Karol Gruszecki (Trefl Sopot), Michał Michalak (Syntainics MBC Weissenfels, Niemcy), Marcel Ponitka (Zastal Enea BC Zielona Góra), Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg, Rosja);



skrzydłowi: Aaron Cel (Polski Cukier Toruń), Aleksander Dziewa (Śląsk Wrocław), Tomasz Gielo (MoraBanc Andorra, Hiszpania), Michał Sokołowski (Treviso Basket, Włochy), Jarosław Zyskowski (RETAbet Bilbao Basket, Hiszpania);



środkowi: Adam Hrycaniuk (Asseco Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń), Dominik Olejniczak (Trefl Sopot).