Kluczowy koszykarz Legii Warszawa Dariusz Wyka przedłużył umowę z klubem! To oznacza, że będzie reprezentował barwy stołecznego zespołu w kolejnych dwóch sezonach. Środkowy ma już na koncie 129 spotkań w szeregach klubu z Warszawy. Będzie on też nowym kapitanem "Zielonych Kanonierów".

Dariusz Wyka / Legia Warszawa / Materiały prasowe

Dariusz Wyka to rosły, bo mierzący 209 centymetrów trzydziestojednoletni koszykarz, który dołączył do warszawskiego klubu w połowie 2020 roku. Zbliżający się do końca sezon jest już trzecią kampanią Wyki w barwach Legii. Jednym z największych sukcesów tego koszykarza jest wicemistrzostwo Polski z zeszłego roku. Wyka występował tej w fazie grupowej elitarnej Ligi Mistrzów oraz wraz z drużyną osiągnął ćwierćfinał FIBA Europe Cup.

Zostaję w Legii Warszawa na kolejne dwa lata! Dodatkowo będę pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję kapitana zespołu. Jestem dumny i cieszę się z tego, że będę mógł prowadzić Legię do kolejnych zwycięstw. W tym klubie dużo już przeżyłem, bo byliśmy przecież o włos od brązowego medalu, a w minionych rozgrywkach sięgnęliśmy po srebrny medal. W kolejnych sezonach będziemy chcieli walczyć o mistrzostwo - deklaruje Dariusz Wyka.

Dorobek punktowy Wyki

W obecnym sezonie Dariusz Wyka zagrał w 27 meczach Energa Basket Ligi, w których notuje średnio 4,8 punktów, 5,1 zbiórek i 0,9 bloków. Dorobek środkowego w Legii Warszawa to aktualnie 129 rozegranych meczów (Energa Basket Liga, Suzuki Puchar Polski, FIBA Europe Cup i Liga Mistrzów) w których łącznie zdobył 721 punktów, 749 zbiórek, 155 asyst i 125 bloków.

Nowa umowa z Dariuszem Wyką to na pewno świetna wiadomość dla nas wszystkich. Nasz środkowy w minionych latach uczestniczył w bardzo ważnych momentach dla klubu - m.in. finały mistrzostw Polski i zdobycie srebrnego medalu. Dariusz jest bardzo ważną częścią zespołu, jego dobrym duchem. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie kontynuował dobrą serię, a my będziemy sięgać po kolejne sukcesy razem z nim - powiedział trener Legii Wojciech Kamiński.

W trwającym sezonie Energa Basket Ligi Legia Warszawa zajmuje czwarte miejsce w tabeli ze stratą dwóch punktów do liderującego Śląska Wrocław. Stołeczni najbliższy mecz rozegrają już w czwartek, a ich rywalem będzie Suzuki Arka Gdynia.