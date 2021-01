Dziesięciu Nepalczyków, którzy w sobotę jako pierwsi na świecie zdobyli zimą K2 (8611 m) w Karakorum, dotarło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego do bazy - przekazał na Facebooku kierownik ekspedycji komercyjnej Seven Summit Treks Chhang Dawa Sherpa.

Dziesięciu Nepalczyków, którzy w sobotę jako pierwsi na świecie zdobyli zimą K2 (8611 m) w Karakorum, dotarło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego do bazy / SEVEN SUMMIT TREK / HANDOUT / PAP/EPA

38-latek, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, a pod K2 kierownik wyprawy SST, w której uczestniczy m.in. była lekkoatletka Magdalena Gorzkowska, zamieścił na swoim profilu na Facebooku zarówno zdjęcie, jak i nagranie wideo ze szczytu.

W niedzielę po południu czasu polskiego czasu zaprezentował z kolei zdjęcie z bazy, na którym uśmiechnięty pozuje z Nirmalem Purją. To himalaista, który w 2019 r. przeszedł do historii alpinizmu wchodząc, przy użyciu tlenu z butli, w ciągu 189 dni na wszystkie 14 ośmiotysięczników.



Chhang Dawa Sherpa napisał na swoim profilu: "W końcu pozostała ósemka Szerpów, wraz z nimsday (Nirmal Purja - PAP), dotarła do bazy. Gratulacje bracie".



We wcześniejszych wpisach podkreślał dumę, iż na szczyt weszła razem cała 10-osobowa grupa reprezentująca trzy różne wyprawy.



Natomiast sam Purja poinformował, że wspinacze weszli na K2 śpiewając nepalski hymn. Podziękował Chhangowi Dawa Sherpa i Sona Sherpa. Nie zapomniał też o tragicznej śmierci Hiszpana Sergiego Mingote, który spadł w drodze z obozu I do bazy. Do wypadku doszło niemalże w tym samym czasie, gdy Nepalczycy stawiali w kopule szczytowej K2 ostatnie kroki.



Cytat Jesteśmy wszyscy bezpieczni w bazie. Dziękuję za wszystkie serdeczne wiadomości. Szczególne podziękowania dla ekipy, która czuwała w bazie i dla Cchang Dawa. To była niesamowita, ‘przytłaczająca’ podróż. Jesteśmy zaszczyceni, że staliśmy się częścią historii ludzkości, ale jednocześnie jesteśmy bardzo zasmuceni, że straciliśmy przyjaciela Sergirgo Mingote, uczestnika innej wyprawy. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny, współpracowników, przyjaciół. Spoczywaj w pokoju bracie. napisał Purja umieszczając pod wpisem emotikony przedstawiające złożone ręce w modlitwie i serce.

Historyczny wyczyn. K2 zdobyty zimą!

Historyczne wydarzenie - szczyt K2 został zdobyty zimą. Tego wyczynu dokonał w sobotę zespół Nepalczyków - połączone ekipy z trzech wypraw.



"Udało nam się, wierzymy, że udało nam się" - napisała agencja Seven Summits Treks, organizująca jedną z ekspedycji. "To ogromne osiągnięcie w historii himalaizmu, dobry przykład współpracy. Dziękujemy górze, za to, że pozwoliła nam się na nią wspiąć - "jeśli góra pozwoli ci na wspinaczkę, nikt cię nie powstrzyma" - czytamy na wpisie agencji.

Według informacji z portali społecznościowych Nepalczycy mieli używać tlenu z butli od wysokości 7300 m. Nie jest jasne, czy jeden z nich, kolejny w tym gronie zdobywca Korony Himalajów i Karakorum Mingma Gyalje Sherpa, takiego wspomagania nie używał.