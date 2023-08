19 lipca zeszłego roku stanąłem na szczycie Broad Peak. Kiedy wspinałem się granią szczytową, natknąłem się na ciało Tomka. Przez 10 lat i cztery miesiące ten chłopak siedział na grani - w dzień, w nocy. Nie byłem w stanie wyobrazić sobie, co czuli jego bliscy - tłumaczył motywy wyprawy Rafał Fronia.

"Pochowajmy Tomka"

Po powrocie do Polski himalaista swoimi rozterkami podzielił się z innym wspinaczem - Piotrem Tomalą. Usłyszał wówczas od niego: To zróbmy to. Pochowajmy Tomka.

Szczegóły wyprawy w Karakorum uzgadniane były z rodziną Tomasza Kowalskiego. Wyjątkowa misja pod Broad Peak wyruszyła z Polski 17 czerwca 2023 r. Uczestniczyło w niej sześciu polskich himalaistów. Do Rafała Froni dołączyli Jarosław Gawrysiak, Grzegorz Borkowski, Marek Chmielarski, Krzysztof Stasiak i Marcin Kaczkan.

19 lipca wspinacze ze skomplikowanym ekwipunkiem, m.in. ze specjalnym sarkofagiem, dotarli do ciała Tomasza Kowalskiego i po wielogodzinnej akcji, prowadzonej w bardzo trudnych warunkach, pochowali je w lodowej grocie.

Nigdy nie widziałem, żeby któryś z tych twardych chłopaków po zejściu z moreny szczytowej płakał jak dziecko - podsumował wyprawę Rafał Fronia.

Dziękuję wam bardzo, chłopcy - zwrócił się do himalaistów uczestniczący w dzisiejszej konferencji Marek Kowalski, ojciec Tomasza.

Tragedia polskich himalaistów na Broad Peak

5 marca 2013 r. czteroosobowy zespół działający w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 stanął na szczycie Broad Peaku. Było to pierwsze zimowe wejście na ten ośmiotysięcznik. Ataku dokonali Maciej Berbeka, Tomasz Kowalski, Adam Bielecki i Artur Małek. Dwaj pierwsi nie zdołali wrócić do obozu. 8 marca 2013 r. uznano ich za zmarłych.

Pięć miesięcy później Jacek Berbeka (brat Macieja) i Jacek Jawień udali się w Karakorum w poszukiwaniu ciał himalaistów. Po kilkugodzinnej akcji, w fatalnych warunkach, udało im się odnaleźć ciało Tomasza Kowalskiego i pochować je w ustronnym miejscu na wysokości niemal 8 tys. m.

Ciała Macieja Berbeki dotąd nie odnaleziono. Prawdopodobnie spoczywa w szczelinie poniżej szczytu Broad Peak.

Raport po śmierci Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego

W sierpniu 2013 r. opublikowano oficjalny raport Polskiego Związku Alpinizmu w sprawie tragedii na Broad Peaku.

Stwierdzono w nim, że wyprawa została dobrze przygotowana, a "uchybienia i błędy pojawiły się podczas ataku szczytowego". Krytycznie oceniono m.in. zachowanie Adama Bieleckiego i Artura Małka. "Złamali zasady etyki i praktyki alpinistycznej" - napisano w dokumencie. Za jedną z głównych przyczyn tragedii uznano rozdzielenie się czteroosobowego zespołu na grani szczytowej.

Zdaniem zespołu, który przygotował raport, Bielecki i Małek złamali zasady etyki i praktyki alpinistycznej oraz regułę PHZ mówiącą o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego z członkami ekipy. Jak stwierdzili wspinacze, w swoim mniemaniu działali w sytuacji zagrożenia własnego życia. Autorzy raportu ich opinii jednak nie podzielili. Równolegle z wymienionymi błędami, przyznali jednak, że "nie ma dostatecznych przesłanek, by prognozować jaki byłby przebieg wydarzeń, gdyby zespół atakujący szczyt pozostał spójny".

W stosunku do tez oraz ustaleń raportu pojawiło się wiele zastrzeżeń. Bardzo krytycznie na ten temat wypowiedział się m.in. Jacek Berbeka.

W trzy tygodnie po opublikowaniu raportu komisji badającej tragiczną zimowa wyprawę na ten ośmiotysięcznik, Jacek Berbeka zdecydował się przekazać fakty, które nie znalazły się w raporcie. Według Berbeki, Kowalski mógł zginąć dlatego, że miał uszkodzone i własnoręcznie przerobione raki, które spadły mu z nogi.