Dzień po tym, jak Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie w komisji śledczej ds. Pegasusa, pojawił się w sieradzkiej prokuraturze, gdzie złożył zeznania - informuje Onet.

Zbigniew Ziobro / Piotr Molecki / East News

W Sieradzu Zbigniew Ziobro miał zeznawać w sprawie, w której miał status pokrzywdzonego. I w przeciwieństwie do poniedziałkowego przesłuchania przed komisją śledczą nie zasłaniał się stanem zdrowia.

Informacje Onetu potwierdza rzeczniczka sieradzkiej prokuratury okręgowej prok. Jolanta Szkilnik.

"Prokuratura Okręgowa w Sieradzu została wyznaczona do prowadzenia postępowania w sprawie okoliczności przebiegu czynności przeszukań w miejscu zamieszkania małżonków Ziobro. W sprawie małżonkowie mają status pokrzywdzonych. Zbigniew Ziobro został przesłuchany w charakterze świadka we wskazanej sprawie w dniu 15 października 2024 roku" - zakomunikowała Szkilnik, cytowana przez portal.

Ziobro o swoim stanie zdrowia

Przewodnicząca komisji śledczej ds. systemu Pegasus Magdalena Sroka (PSL-TD) przypomniała na początku poniedziałkowego posiedzenia, że komisja wystąpiła do prokuratora generalnego o powołanie biegłego, który wydał opinię, że Ziobro może być wezwany na przesłuchanie.

Jeżeli okoliczności zdrowia Ziobry zmieniły się od czasu, kiedy została wydana opinia, to również są na to przepisy. Ziobro, jako były minister sprawiedliwości powinien doskonale zdawać sobie sprawę, że w takiej sytuacji ma obowiązek przesłać stosowne zaświadczenia lekarskie - powiedziała.

Stosowne dokumenty nie wpłynęły do komisji.

W dniu, w którym Zbigniew Ziobro miał stawić się przed komisją śledczą, były minister opublikował w mediach społecznościowych post oskarżający Donalda Tuska.

"Gdy zachorowałem, wypuściłeś hejterów, by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej. Przez Ciebie Donaldzie Tusku musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe dzieci" - napisał były minister sprawiedliwości.

"Teraz sprokurowaliście opinię i szerzycie kłamstwo, że jestem od dawna zdrowy, a ciężką operację i jej powikłania zmyśliłem. Nie mam wyjścia - niech wszyscy zobaczą, jakim jesteś zakłamanym, obłudnym i mściwym oszustem!" - dodał.

"Nie ma cywilizowanego państwa, w którym premier na swoich politycznych przeciwników zlecał tak barbarzyńskie nagonki" - zaznaczył Ziobro.

Były minister sprawiedliwości opublikował także zdjęcia ze szpitala oraz dość drastyczne nagranie, na którym widać fragment operacji.

25 września w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Witold Zembaczyński, członek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, tłumaczył, że zgodnie z opinią biegłego Zbigniew Ziobro jest osobą zdrową do złożenia zeznań. Został poddany badaniu biegłych sądowych, którzy określili jego stan zdrowia za wystarczający do tego, żeby stawił się przed komisją - powiedział poseł KO.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.