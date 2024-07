Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zwróci się do biegłych o określenie terminu i okoliczności przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Poinformowała o tym szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD)

Zbigniew Ziobro / Darek Delmanowicz / PAP

Zbigniew Ziobro został wezwany na środowe posiedzenie komisji śledczej. Zmagający się z chorobą nowotworową polityk nie stawił się przed komisją, swoją nieobecność usprawiedliwił.

Komisja obradowała w środę na zamkniętym posiedzeniu. Na późniejszej konferencji prasowej poinformowano o wniosku do biegłych w sprawie przesłuchania Ziobry.

Sroka zaznaczyła, że były minister jest kluczowym świadkiem, ostatnim, którego komisja chce przesłuchać w części badania kwestii zakupu systemu Pegasus. Powiedziała też, że scenariusz, iż Ziobro nie zostanie przesłuchany jest "ostatnim" branym pod uwagę przez komisję.

Joanna Kluzik-Rostkowska (KO) oceniła, że to byłemu ministrowi powinno zależeć na stawieniu się przed komisją, gdzie mógłby przedstawić swoją wersję wydarzeń.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: b. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, b. wiceszefa MS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.