Pojawiły się problemy związane z ewakuacją Polaków z chińskiego miasta Wuhan i okolic - ustalili dziennikarze RMF FM. To stamtąd pochodzi rozprzestrzeniający się w różnych krajach koronawirus 2019-nCoV. W tym regionie jest ok. 25 Polaków - to m.in. studenci.

