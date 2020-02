Do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trafił pacjent z podejrzeniem koronawirusa. Wyniki badań w kierunku zakażenia znane będą w poniedziałek lub wtorek. Informacje te potwierdziła rzeczniczka prasowa placówki Maria Włodkowska.

Pacjent trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

Szpital nie chce ujawniać szczegółowych danych o pacjencie. Wiadomo, że w ostatnim czasie przebywał na terenie Azji, ale nie w Chinach.

To trzeci tego typu przypadek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wcześniej w województwie małopolskim podejrzany o zakażenie był także pacjent w Nowym Sączu. Badania żadnego pacjenta w Polsce nie potwierdziły choroby.



W piątek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że kończy się szansa na powstrzymanie szerzenia się epidemii nowego koronawirusa.



Na świecie potwierdzono ponad 76 tys. przypadków zakażeń. W Chinach kontynentalnych z powodu koronawirusa zmarło ponad 2,2 tys. osób; osiem osób zmarło w Iranie; pojedyncze przypadki śmiertelne odnotowano też w Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, Filipinach i we Francji.



Jeśli chodzi o Europę, to najgorsza sytuacja jest we Włoszech. Zmarły dwie osoby, wiadomo o 132 zakażonych osobach. Odwołano imprezy karnawałowe w Wenecji, wiele imprez sportowych i kulturalnych. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie zaleca unikanie w miarę możliwości przebywania w miejscach publicznych, a zwłaszcza unikanie większych skupisk ludzi.