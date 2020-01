W czwartek do Polski dotrą primery umożliwiające sprawdzanie, czy osoba badana jest lub nie jest zarażona koronawirusem. Obecnie próbki do badań pobierane w Polsce wysyłane są do laboratoriów za granicą. W Chinach potwierdzono 5974 zarażenia nowym koronawirusem 2019-nCoV oraz 132 spowodowane nim zgony. Jego przypadki potwierdzono w 16 innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech.

Koronawirus 2019-nCoV / HE PETER DOHERTY INSTITUTE FOR INFECTION AND IMMUNITY / PAP/EPA

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział na antenie Polsat News, że primery, czyli części genetyczne koronawirusa, które umożliwią badanie, w czwartek dotrą do Polski. W tej chwili próbki są wysyłane do dwóch laboratoriów za granicą. Na wynik badań trzeba czekać dzień.

Minister Szumowski podkreślił, że obecnie w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa.

Przyznał jednocześnie, że koronawirus prędzej czy później dotrze do Polski. To nie będzie nic nadzwyczajnego. Nie czekamy na to, ale i nie obawiamy się. Jesteśmy przygotowani na diagnostykę, opiekę i leczenie pacjentów - mówił.

Zobacz również: Dwóch Polaków wracających z Szanghaju na obserwacji w szpitalu zakaźnym w Gdańsku





Co trzeba zrobić, kiedy zauważymy u siebie objawy?

Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która tam przebywała i mają objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz kaszel i duszność, powinny zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.

Na stronie ministerstwa opublikowano we wtorek wykaz oddziałów zakaźnych, do których pacjenci w uzasadnionych przypadkach powinni się zgłaszać.



Koronawirus - szpitale WAŁBRZYCH ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 4 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE BOROWSKA 213 CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ KLINICZNY ZAKAŹNY WROCŁAW-PSIE POLE KOSZAROWA 5 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH BOLESŁAWIEC JELENIOGÓRSKA 4 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH ŚWIECIE WOJSKA POLSKIEGO 126 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY BYDGOSZCZ ŚW. FLORIANA 12 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY ODDZIAŁ PEDIATRII, CHORÓB INFEKCYJNYCH I HEPATOLOGII TORUŃ ŚW. JÓZEFA 53-59 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ HEPATOLOGICZNY ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY BIŁGORAJ ZBOŻOWA 22D CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ ZAKAŹNY LUBLIN STASZICA 16 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH LUBLIN MIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO 9 CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECIĘCYCH CHEŁM CERAMICZNA 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY ŁUKÓW DOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY PUŁAWY JÓZEFA BEMA 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI TOMASZÓW LUBELSKI ALEJE GRUNWALDZKIE 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECIĘCY BIAŁA PODLASKA TEREBELSKA 57-65 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY ZIELONA GÓRA ZYTY 26 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH RADOMSKO JAGIELLOŃSKA 36 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY BEŁCHATÓW CZAPLINIECKA 123 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY TOMASZÓW MAZOWIECKI JANA PAWŁA II 35 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY ŁÓDŹ-BAŁUTY KNIAZIEWICZA 1/5 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH I PRZEWODU POKARMOWEGO, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY UM ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DOROSŁYCH, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII UM ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DZIECI, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECI UM W ŁODZI SKIERNIEWICE DR STANISŁAWA RYBICKIEGO 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY KRAKÓW-KROWODRZA WROCŁAWSKA 1-3 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ ZAKAŹNY KRAKÓW-KROWODRZA PRĄDNICKA 80 CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ OLKUSZ 1000-LECIA 13 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ KRAKÓW MIKOŁAJA KOPERNIKA 36 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB ZAKAŹNYCH MYŚLENICE SZPITALNA 2 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH PROSZOWICE MIKOŁAJA KOPERNIKA 13 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY TARNÓW SZPITALNA 13 CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECI WIELOGŁOWY MŁYŃSKA 10 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH KRAKÓW NA SKARPIE 66 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH I PEDIATRII MIECHÓW SZPITALNA 3 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DĄBROWA TARNOWSKA SZPITALNA 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY MAKÓW PODHALAŃSKI SZPITALNA 22 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY MOKOTÓW WOŁOSKA 137 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I HEPATOLOGII OSTROŁĘKA AL. JANA PAWŁA II 120A CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY RADOM LEKARSKA 4 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY JEDNEGO DNIA LECZENIA CHORÓB WĄTROBY SIEDLCE KILIŃSKIEGO 29 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH KOZIENICE AL. WŁ. SIKORSKIEGO 10 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ ZAKAŹNY CIECHANÓW POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY WOLA WOLSKA 37 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH PŁOCK MEDYCZNA 19 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY PRAGA-POŁUDNIE SZASERÓW 128 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA KLINIKA CHORÓB INFEKCYJNYCH I ALERGOLOGII OPOLE AUGUSTYNA KOŚNEGO 53 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH NYSA BOHATERÓW WARSZAWY 34 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY ŁAŃCUT IGNACEGO PADEREWSKIEGO 5 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM JAROSŁAW 3 MAJA 70 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM I OŚRODKIEM LECZENIA WZW SANOK 800-LECIA 26 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY MIELEC ŻEROMSKIEGO 22 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY JASŁO LWOWSKA 22 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I WZW PRZEMYŚL MONTE CASSINO 18 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DĘBICA KRAKOWSKA 91 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY AUGUSTÓW SZPITALNA 12 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY HAJNÓWKA DOC. ADAMA DOWGIRDA 9 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY SUWAŁKI SZPITALNA 60 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH ŁOMŻA AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 11 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM OBSERWACYJNO- ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA KLINIKA OBSERWACYJNO - ZAKAŹNA DZIECI BIAŁYSTOK M.C.SKŁODOWSKIEJ 24 A CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:OBSERWACYJNYM,ZAKAŻONYCH HIV KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROINFEKCJI GDAŃSK POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH IV ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA IX ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI GDYNIA POWSTANIA STYCZNIOWEGO 9B CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH TYCHY EDUKACJI 102 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY ZAWIERCIE MIODOWA 14 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM SKÓRNO-WENEROLOGICZNYM RACIBÓRZ GAMOWSKA 3 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY BYTOM STEFANA ŻEROMSKIEGO 7 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I HEPATOLOGII CHORZÓW ZJEDNOCZENIA 10 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, HEPATOLOGII ZAKAŹNEJ I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI KLINICZNY CZĘSTOCHOWA BIALSKA 104/118 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY CIESZYN BIELSKA 4 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY STARACHOWICE RADOMSKA 70 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH KIELCE GRUNWALDZKA 45 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH SKARŻYSKO-KAMIENNA SZPITALNA 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ ZAKAŹNY GIŻYCKO WARSZAWSKA 41 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH PISZ SIENKIEWICZA 2 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY OSTRÓDA JAGIEŁŁY 1 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH ELBLĄG JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO 35 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM OLSZTYN ŻOŁNIERSKA 18A CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY V CHORÓB ZAKAŹNYCH POZNAŃ-STARE MIASTO KRYSIEWICZA 7/8 CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY POZNAŃ-GRUNWALD PRZYBYSZEWSKIEGO 49 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH POZNAŃ-JEŻYCE SZPITALNA 27/33 CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ VIII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROLOGII, PEDIATRYCZNY POZNAŃ-NOWE MIASTO SZWAJCARSKA 3 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ ZAKAŹNY KONIN SZPITALNA 45 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM KALISZ POZNAŃSKA 79 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH WAŁCZ KOŁOBRZESKA 44 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH SZCZECIN ARKOŃSKA 4 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, HEPATOLOGII I TRANSPLANTACJI WĄTROBY ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, CHORÓB TROPIKALNYCH I NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH KOSZALIN CHAŁUBIŃSKIEGO 7 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomina, że w Polsce trwa sezon wzmożonej zachorowalności na grypę. Stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem. Zaznaczył, że grypy również nie można lekceważyć. W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak: temperatura ciała powyżej 38 stopni; ogólne złe samopoczucie; bóle mięśni i stawów; kaszel, katar i duszność zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym jest koronawirus?

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Do tej rodziny zalicza się wiele wirusów, które mogą powodować różne objawy i choroby, np. łagodne, takie jak przeziębienie, ale także ciężkie jak ciężki ostry zespół oddechowy (SARS).

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu. Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania jest unikanie kontaktu z wirusem. Dotychczas nie ma żadnego zgłoszonego zachorowania w Polsce, a Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że nie ma w naszym kraju zagrożenia epidemiologicznego.

Nowy koronawirus (2019-nCoV) prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 roku na targu owoców morza w Wuhan (Chiny). Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek w kraju potwierdzono 5974 zarażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.

Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin. Jak dotychczas jego przypadki potwierdzono w 16 innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech.

Początkowe objawy zakażenia tym wirusem to gorączka i suchy kaszel, po tygodniu mogą się pojawić zaburzenia układu oddechowego, wymagające leczenia szpitalnego.