W czwartek do Polski dotrą primery umożliwiające sprawdzanie, czy osoba badana jest lub nie jest zarażona koronawirusem. Obecnie próbki do badań pobierane w Polsce wysyłane są do laboratoriów za granicą. W Chinach potwierdzono 5974 zarażenia nowym koronawirusem 2019-nCoV oraz 132 spowodowane nim zgony. Jego przypadki potwierdzono w 16 innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział na antenie Polsat News, że primery, czyli części genetyczne koronawirusa, które umożliwią badanie, w czwartek dotrą do Polski. W tej chwili próbki są wysyłane do dwóch laboratoriów za granicą. Na wynik badań trzeba czekać dzień.

Minister Szumowski podkreślił, że obecnie w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa.

Przyznał jednocześnie, że koronawirus prędzej czy później dotrze do Polski. To nie będzie nic nadzwyczajnego. Nie czekamy na to, ale i nie obawiamy się. Jesteśmy przygotowani na diagnostykę, opiekę i leczenie pacjentów - mówił.

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Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która tam przebywała i mają objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz kaszel i duszność, powinny zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.

Na stronie ministerstwa opublikowano we wtorek wykaz oddziałów zakaźnych, do których pacjenci w uzasadnionych przypadkach powinni się zgłaszać.

Koronawirus - szpitale

WAŁBRZYCHALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIEBOROWSKA 213CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ KLINICZNY ZAKAŹNY
WROCŁAW-PSIE POLEKOSZAROWA 5CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAI ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
   II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
BOLESŁAWIECJELENIOGÓRSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
ŚWIECIEWOJSKA POLSKIEGO 126CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BYDGOSZCZŚW. FLORIANA 12CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
   ODDZIAŁ PEDIATRII, CHORÓB INFEKCYJNYCH I HEPATOLOGII
TORUŃŚW. JÓZEFA 53-59CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ HEPATOLOGICZNY
   ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BIŁGORAJZBOŻOWA 22DCHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
LUBLINSTASZICA 16CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
LUBLINMIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO 9CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECIĘCYCH
CHEŁMCERAMICZNA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ŁUKÓWDOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY
PUŁAWYJÓZEFA BEMA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
TOMASZÓW LUBELSKIALEJE GRUNWALDZKIE 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECIĘCY
BIAŁA PODLASKATEREBELSKA 57-65CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ZIELONA GÓRAZYTY 26CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
RADOMSKOJAGIELLOŃSKA 36CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BEŁCHATÓWCZAPLINIECKA 123CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
TOMASZÓW MAZOWIECKIJANA PAWŁA II 35CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ŁÓDŹ-BAŁUTYKNIAZIEWICZA 1/5CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH I PRZEWODU POKARMOWEGO, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY UM
   ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DOROSŁYCH, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII UM
   ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DZIECI, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECI UM W ŁODZI
SKIERNIEWICEDR STANISŁAWA RYBICKIEGO 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
KRAKÓW-KROWODRZAWROCŁAWSKA 1-3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
KRAKÓW-KROWODRZAPRĄDNICKA 80CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ
OLKUSZ1000-LECIA 13CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ
KRAKÓWMIKOŁAJA KOPERNIKA 36CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB ZAKAŹNYCH
MYŚLENICESZPITALNA 2CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
PROSZOWICEMIKOŁAJA KOPERNIKA 13CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
TARNÓWSZPITALNA 13CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECI
WIELOGŁOWYMŁYŃSKA 10CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KRAKÓWNA SKARPIE 66CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH I PEDIATRII
MIECHÓWSZPITALNA 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
DĄBROWA TARNOWSKASZPITALNA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
MAKÓW PODHALAŃSKISZPITALNA 22CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
MOKOTÓWWOŁOSKA 137CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I HEPATOLOGII
OSTROŁĘKAAL. JANA PAWŁA II 120ACHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
RADOMLEKARSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY JEDNEGO DNIA LECZENIA CHORÓB WĄTROBY
SIEDLCEKILIŃSKIEGO 29CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KOZIENICEAL. WŁ. SIKORSKIEGO 10CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
CIECHANÓWPOWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY
WOLAWOLSKA 37CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
PŁOCKMEDYCZNA 19CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
PRAGA-POŁUDNIESZASERÓW 128CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINIKA CHORÓB INFEKCYJNYCH I ALERGOLOGII
OPOLEAUGUSTYNA KOŚNEGO 53CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
NYSABOHATERÓW WARSZAWY 34CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ŁAŃCUTIGNACEGO PADEREWSKIEGO 5CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM
JAROSŁAW3 MAJA 70CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM I OŚRODKIEM LECZENIA WZW
SANOK800-LECIA 26CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
MIELECŻEROMSKIEGO 22CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
JASŁOLWOWSKA 22CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I WZW
PRZEMYŚLMONTE CASSINO 18CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
DĘBICAKRAKOWSKA 91CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
AUGUSTÓWSZPITALNA 12CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BIELSK PODLASKIKLESZCZELOWSKA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY
HAJNÓWKADOC. ADAMA DOWGIRDA 9CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
GRAJEWOKONSTYTUCJI 3 MAJA 34CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
SUWAŁKISZPITALNA 60CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
ŁOMŻAAL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 11CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM OBSERWACYJNO- ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM
BIAŁYSTOKWASZYNGTONA 17CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAKLINIKA OBSERWACYJNO - ZAKAŹNA DZIECI
BIAŁYSTOKM.C.SKŁODOWSKIEJ 24 ACHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY
   KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:OBSERWACYJNYM,ZAKAŻONYCH HIV
   KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROINFEKCJI
GDAŃSKPOWSTANIA STYCZNIOWEGO 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAII ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
   IV ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAIX ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
GDYNIAPOWSTANIA STYCZNIOWEGO 9BCHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH
TYCHYEDUKACJI 102CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ZAWIERCIEMIODOWA 14CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM SKÓRNO-WENEROLOGICZNYM
RACIBÓRZGAMOWSKA 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
BYTOMSTEFANA ŻEROMSKIEGO 7CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I HEPATOLOGII
CHORZÓWZJEDNOCZENIA 10CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, HEPATOLOGII ZAKAŹNEJ I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI KLINICZNY
CZĘSTOCHOWABIALSKA 104/118CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
CIESZYNBIELSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
STARACHOWICERADOMSKA 70CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KIELCEGRUNWALDZKA 45CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
BUSKO-ZDRÓJBOHATERÓW WARSZAWY 67CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
SKARŻYSKO-KAMIENNASZPITALNA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
GIŻYCKOWARSZAWSKA 41CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
PISZSIENKIEWICZA 2CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ  OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
OSTRÓDAJAGIEŁŁY 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
ELBLĄGJANA AMOSA KOMEŃSKIEGO 35CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM
OLSZTYNŻOŁNIERSKA 18ACHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ PEDIATRYCZNY V CHORÓB ZAKAŹNYCH
POZNAŃ-STARE MIASTOKRYSIEWICZA 7/8CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
POZNAŃ-GRUNWALDPRZYBYSZEWSKIEGO 49CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH
POZNAŃ-JEŻYCESZPITALNA 27/33CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ VIII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROLOGII, PEDIATRYCZNY
POZNAŃ-NOWE MIASTOSZWAJCARSKA 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
KONINSZPITALNA 45CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM
KALISZPOZNAŃSKA 79CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
WAŁCZKOŁOBRZESKA 44CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
SZCZECINARKOŃSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, HEPATOLOGII I TRANSPLANTACJI WĄTROBY
   ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, CHORÓB TROPIKALNYCH I NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH
KOSZALINCHAŁUBIŃSKIEGO 7CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomina, że w Polsce trwa sezon wzmożonej zachorowalności na grypę. Stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem. Zaznaczył, że grypy również nie można lekceważyć. W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak: temperatura ciała powyżej 38 stopni; ogólne złe samopoczucie; bóle mięśni i stawów; kaszel, katar i duszność zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym jest koronawirus?

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Czym jest koronawirus, jak się przed nim chronić?

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Do tej rodziny zalicza się wiele wirusów, które mogą powodować różne objawy i choroby, np. łagodne, takie jak przeziębienie, ale także ciężkie jak ciężki ostry zespół oddechowy (SARS).

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu. Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania jest unikanie kontaktu z wirusem. Dotychczas nie ma żadnego zgłoszonego zachorowania w Polsce, a Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że nie ma w naszym kraju zagrożenia epidemiologicznego. 

Nowy koronawirus (2019-nCoV) prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 roku na targu owoców morza w Wuhan (Chiny). Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek w kraju potwierdzono 5974 zarażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.

Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin. Jak dotychczas jego przypadki potwierdzono w 16 innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech.

Początkowe objawy zakażenia tym wirusem to gorączka i suchy kaszel, po tygodniu mogą się pojawić zaburzenia układu oddechowego, wymagające leczenia szpitalnego.

 