|WAŁBRZYCH
|ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 4
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
|BOROWSKA 213
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ KLINICZNY ZAKAŹNY
|WROCŁAW-PSIE POLE
|KOSZAROWA 5
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|
|
|
|II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|BOLESŁAWIEC
|JELENIOGÓRSKA 4
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|ŚWIECIE
|WOJSKA POLSKIEGO 126
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
|BYDGOSZCZ
|ŚW. FLORIANA 12
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
|
|
|
|ODDZIAŁ PEDIATRII, CHORÓB INFEKCYJNYCH I HEPATOLOGII
|TORUŃ
|ŚW. JÓZEFA 53-59
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ HEPATOLOGICZNY
|
|
|
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
|BIŁGORAJ
|ZBOŻOWA 22D
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ ZAKAŹNY
|LUBLIN
|STASZICA 16
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|LUBLIN
|MIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO 9
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECIĘCYCH
|CHEŁM
|CERAMICZNA 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|ŁUKÓW
|DOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY
|PUŁAWY
|JÓZEFA BEMA 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH
|
|
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
|TOMASZÓW LUBELSKI
|ALEJE GRUNWALDZKIE 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH
|
|
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECIĘCY
|BIAŁA PODLASKA
|TEREBELSKA 57-65
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|ZIELONA GÓRA
|ZYTY 26
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|RADOMSKO
|JAGIELLOŃSKA 36
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
|BEŁCHATÓW
|CZAPLINIECKA 123
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|TOMASZÓW MAZOWIECKI
|JANA PAWŁA II 35
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|ŁÓDŹ-BAŁUTY
|KNIAZIEWICZA 1/5
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH I PRZEWODU POKARMOWEGO, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY UM
|
|
|
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DOROSŁYCH, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII UM
|
|
|
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
|
|
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DZIECI, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECI UM W ŁODZI
|SKIERNIEWICE
|DR STANISŁAWA RYBICKIEGO 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|KRAKÓW-KROWODRZA
|WROCŁAWSKA 1-3
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ ZAKAŹNY
|KRAKÓW-KROWODRZA
|PRĄDNICKA 80
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ
|OLKUSZ
|1000-LECIA 13
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ
|KRAKÓW
|MIKOŁAJA KOPERNIKA 36
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB ZAKAŹNYCH
|MYŚLENICE
|SZPITALNA 2
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|PROSZOWICE
|MIKOŁAJA KOPERNIKA 13
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|TARNÓW
|SZPITALNA 13
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECI
|WIELOGŁOWY
|MŁYŃSKA 10
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|KRAKÓW
|NA SKARPIE 66
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|
|
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH I PEDIATRII
|MIECHÓW
|SZPITALNA 3
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|DĄBROWA TARNOWSKA
|SZPITALNA 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|MAKÓW PODHALAŃSKI
|SZPITALNA 22
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|MOKOTÓW
|WOŁOSKA 137
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I HEPATOLOGII
|OSTROŁĘKA
|AL. JANA PAWŁA II 120A
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|RADOM
|LEKARSKA 4
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY JEDNEGO DNIA LECZENIA CHORÓB WĄTROBY
|SIEDLCE
|KILIŃSKIEGO 29
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|KOZIENICE
|AL. WŁ. SIKORSKIEGO 10
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ ZAKAŹNY
|CIECHANÓW
|POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY
|WOLA
|WOLSKA 37
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|PŁOCK
|MEDYCZNA 19
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|PRAGA-POŁUDNIE
|SZASERÓW 128
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|KLINIKA CHORÓB INFEKCYJNYCH I ALERGOLOGII
|OPOLE
|AUGUSTYNA KOŚNEGO 53
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|NYSA
|BOHATERÓW WARSZAWY 34
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|ŁAŃCUT
|IGNACEGO PADEREWSKIEGO 5
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM
|JAROSŁAW
|3 MAJA 70
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM I OŚRODKIEM LECZENIA WZW
|SANOK
|800-LECIA 26
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|MIELEC
|ŻEROMSKIEGO 22
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
|JASŁO
|LWOWSKA 22
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I WZW
|PRZEMYŚL
|MONTE CASSINO 18
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|DĘBICA
|KRAKOWSKA 91
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
|AUGUSTÓW
|SZPITALNA 12
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
|BIELSK PODLASKI
|KLESZCZELOWSKA 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY
|HAJNÓWKA
|DOC. ADAMA DOWGIRDA 9
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|GRAJEWO
|KONSTYTUCJI 3 MAJA 34
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
|SUWAŁKI
|SZPITALNA 60
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|ŁOMŻA
|AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 11
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM OBSERWACYJNO- ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM
|BIAŁYSTOK
|WASZYNGTONA 17
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|KLINIKA OBSERWACYJNO - ZAKAŹNA DZIECI
|BIAŁYSTOK
|M.C.SKŁODOWSKIEJ 24 A
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY
|
|
|
|KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:OBSERWACYJNYM,ZAKAŻONYCH HIV
|
|
|
|KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROINFEKCJI
|GDAŃSK
|POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|
|
|
|IV ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|
|
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|IX ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
|GDYNIA
|POWSTANIA STYCZNIOWEGO 9B
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH
|TYCHY
|EDUKACJI 102
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|ZAWIERCIE
|MIODOWA 14
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM SKÓRNO-WENEROLOGICZNYM
|RACIBÓRZ
|GAMOWSKA 3
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|BYTOM
|STEFANA ŻEROMSKIEGO 7
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I HEPATOLOGII
|CHORZÓW
|ZJEDNOCZENIA 10
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, HEPATOLOGII ZAKAŹNEJ I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI KLINICZNY
|CZĘSTOCHOWA
|BIALSKA 104/118
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|CIESZYN
|BIELSKA 4
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|STARACHOWICE
|RADOMSKA 70
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|KIELCE
|GRUNWALDZKA 45
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
|BUSKO-ZDRÓJ
|BOHATERÓW WARSZAWY 67
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|SKARŻYSKO-KAMIENNA
|SZPITALNA 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ ZAKAŹNY
|GIŻYCKO
|WARSZAWSKA 41
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|PISZ
|SIENKIEWICZA 2
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
|OSTRÓDA
|JAGIEŁŁY 1
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|ELBLĄG
|JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO 35
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM
|OLSZTYN
|ŻOŁNIERSKA 18A
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY V CHORÓB ZAKAŹNYCH
|POZNAŃ-STARE MIASTO
|KRYSIEWICZA 7/8
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
|POZNAŃ-GRUNWALD
|PRZYBYSZEWSKIEGO 49
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH
|POZNAŃ-JEŻYCE
|SZPITALNA 27/33
|CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ VIII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROLOGII, PEDIATRYCZNY
|POZNAŃ-NOWE MIASTO
|SZWAJCARSKA 3
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ ZAKAŹNY
|KONIN
|SZPITALNA 45
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM
|KALISZ
|POZNAŃSKA 79
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|WAŁCZ
|KOŁOBRZESKA 44
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
|SZCZECIN
|ARKOŃSKA 4
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, HEPATOLOGII I TRANSPLANTACJI WĄTROBY
|
|
|
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, CHORÓB TROPIKALNYCH I NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH
|KOSZALIN
|CHAŁUBIŃSKIEGO 7
|CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
|ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY