Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III przyznał w piątek, przyjmując na pierwszej audiencji premier Liz Truss, że śmierć jego matki, królowej Elżbiety II była momentem, którego się obawiał.

Król Karol III / NEIL HALL / PAP/EPA

Rozmowy pomiędzy brytyjskimi monarchami a premierami tradycyjnie pozostają prywatne, ale tym razem kamery uchwyciły pierwsze kilkadziesiąt sekund audiencji, która w piątek po południu odbyła się w Pałacu Buckingham.

Karol III zaznaczył na początku, że wie, iż Truss jest obecnie bardzo zajęta, więc nie mogą zajmować zbyt wiele jej czasu. Potem powiedział: "To było tak wzruszające tego popołudnia, kiedy przybyliśmy, wszyscy ci ludzie, którzy przyszli złożyć kondolencje i kwiaty". Dodał następnie: "To jest moment, którego się obawiałem, jak wiem, wielu ludzi również (się obawia), ale trzeba próbować wszystko dalej kontynuować".

Karol III został królem w czwartek po południu, po śmierci Elżbiety II. W piątek po południu po raz pierwszy w nowej roli przybył do Pałacu Buckingham, gdzie czekały na niego i na jego żonę tłumy ludzi.

Liz Truss objęła urząd premiera we wtorek, gdy podczas audiencji królowa Elżbieta II powierzyła jej misję sformowania nowego rządu. Szefowa rządu będzie teraz co tydzień przyjmowana na audiencji przez monarchę.

Zobacz również: Tłumy na nabożeństwie żałobnym ku czci Elżbiety II

Pierwsze orędzie Karola III

Uroczyście przysięgam, że przez cały czas, który Bóg mi jeszcze da, będę stał na straży zasad konstytucyjnych leżących w sercu naszego narodu - powiedział król Karol III w trakcie wygłoszonego wieczorem orędzia . Wielokrotnie podkreślał swoją wdzięczność wobec zmarłej Królowej Elżbiety II.

"Obietnica, która została dotrzymana"

Jak mówił, "życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym, obietnicą, która została dotrzymana".

Obok mojego osobistego smutku oraz uczucia całej rodziny, razem z tak wieloma z was - w Zjednoczonym Królestwie oraz wszystkimi krajami, gdzie królowa była głową państwa - czujemy głęboką wdzięczność za ponad 70 lat, gdy moja mama, jako królowa służyła narodom z tak wielu miejsc - powiedział król Wielkiej Brytanii.

Zaznaczył, że "w dniu 21. urodzin zobowiązała się, że swoje życie poświęci służby narodowi". Było to głębokie osobiste zobowiązanie, które zdefiniowało całe jej życie. W jej życiu służby widzieliśmy tę trwałą miłość do tradycji wraz z tym nieustraszonym przyjęciem postępu, który czyni nas wielkimi jako narody. Uczucie, podziw i szacunek, które wzbudzała, stały się znakiem rozpoznawczym jej rządów - mówił król Karol III.

Składam hołd pamięci mojej matki i jej życiu w służbie. Wiem, że jej śmierć przynosi wielki smutek tak wielu z was. I dzielę z wami wszystkimi to poczucie straty ponad miarę - mówił nowy władca Zjednoczonego Królestwa.

"Będę Wam służył z lojalnością, szacunkiem i miłością"

Przypomniał, że kiedy królowa wstępowała na tron, Wielka Brytania i świat wciąż zmagały się z następstwami II wojny światowej. Zauważył, że w ciągu ostatnich 70 lat brytyjskie społeczeństwo stało się wielokulturowe i wielowyznaniowe i zmieniały się także instytucje państwowe. Ale jak zaznaczył, poprzez wszystkie zmiany i wyzwania, brytyjski naród i inne państwa, których królowa była głową, prosperowały i kwitły.

Jak zaznaczył, "niezależnie od tego, skąd pochodzicie, jakie są wasze przekonania, ja będę Wam służył z lojalnością, szacunkiem i miłością, jak to czyniłem przez swoje życie".

Król Karol mówił również o swojej żonie, Camilli. Polegam na mojej ukochanej żonie - stwierdził.

"Chcę po prostu powiedzieć: dziękuję"

Nowy brytyjski król zapowiedział że nowym księciem Walii został jego syn, William. Dziś czynię go księciem Walii - kraju, który tytuł z dumą nosiłem - powiedział król Karol III.

Chciałbym również wyrazić moją miłość dla Harry'ego oraz Meghan, gdy dalej budują swoje życie za granicą - dodał nowy brytyjski monarcha.

Mówiąc o pogrzebie Elżbiety II, wskazał, że "za nieco ponad tydzień zbierzemy się jako naród, jako Wspólnota Narodów i faktycznie globalna społeczność, aby złożyć moją ukochaną matkę w pokoju".

A mojej kochanej mamie, kiedy rozpoczynasz swoją ostatnią wielką podróż, aby dołączyć do mojego drogiego zmarłego papy, chcę po prostu powiedzieć to: dziękuję. Dziękuję za Twoją miłość i oddanie naszej rodzinie i rodzinie narodów, której tak pilnie służyłaś przez te wszystkie lata. Niech aniołowie śpiewają ci do twego odpoczynku - zakończył.