Ostatnie zdjęcie przedstawiające królową Wielkiej Brytanii zostało zrobione we wtorek - na dwa dni przed jej śmiercią. Na fotografii widać Elżbietę II, która przyjmuje nową premier kraju - Liz Truss.

Królowa Elżbieta II i premier Liz Truss / Andrew Milligan / POOL / PAP/EPA

Zdjęcie przedstawia monarchę służącą swojemu krajowi do samego końca - napisał dziennik "The New York Post".

Tradycyjna ceremonia zaprzysiężenia odbyła się na zamku Balmoral w Szkocji, a nie jak zazwyczaj w Pałacu Buckingham w Londynie. Powodem był stan zdrowia królowej.

Zdjęcia pokazują, jak królowa wytrwale wykonuje swoje obowiązki, mimo że wydaje się słaba i odczuwa znaczny ból - komentuje amerykańska gazeta.

Truss: Królowa była skałą, duchem Wielkiej Brytanii

Na wieść o śmierci Elżbiety II Liz Truss powiedziała: Wszyscy jesteśmy zdruzgotani. Królowa była skałą, na której zbudowana została współczesna Wielka Brytania.

Podkreśliła, że królowa Elżbieta II w dobrych i złych czasach zapewniła stabilność i siłę, której kraj potrzebował. Była duchem Wielkiej Brytanii - i ten duch przetrwa. Była naszym najdłużej panującym monarchą. To niezwykłe osiągnięcie, że przez 70 lat rządziła z taką godnością i wdziękiem - mówiła Truss.

Za czasów Elżbiety II stanowiska premierów brytyjskich pełniło 15 polityków od Winstona Churchila, po Liz Truss.