​Komitet organizacyjny Rosja 2018, który zajmował się przygotowaniem piłkarskich mistrzostw świata, ocenił, że PKB kraju zyskało łącznie 952 mld rubli (ok. 14 mld USD) w latach 2013-2018 dzięki mundialowi. Stanowi to około 1 proc. rosyjskiego PKB.

Zdjęcie ilustracyjne / ITAR-TASS / PAP/EPA

Raport komitetu na temat zysków dla gospodarki z przeprowadzonych latem rozgrywek opublikowany został we wtorek. Wynika z niego, że wzrost PKB w tym pięcioletnim okresie zaowocował stworzeniem i utrzymaniem do 315 tys. miejsc pracy, dodatkowe dochody ludności sięgnęły 459 mld rubli (ponad 7 mld USD), a dochody budżetu z podatków sięgnęły 164 mld rubli (ponad 2,5 mld USD). Wpływy z turystyki wyniosły 310 mld rubli (ponad 4,7 mld USD).

Komitet organizacyjny prognozuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat odczuwalny będzie dalszy pozytywny efekt dla gospodarki, szacowany na 150-210 mld rubli (ok. 2,3-3,2 mld USD).



Autorzy raportu są zdania, że mundial w Rosji okazał się najbardziej skuteczny, jeśli chodzi o efekt dla PKB, bowiem wskaźniki te są wyższe niż w przypadku piłkarskich mistrzostw świata przeprowadzonych w Brazylii, RPA, Niemczech i Korei Południowej.



Trwające w Rosji od połowy czerwca do połowy lipca br. mistrzostwa przyczyniły się też do popularyzacji w społeczeństwie zdrowego trybu życia. Wpłynęły też na wizerunek Rosji - zarówno za granicą, jak i wśród jej obywateli - oceniono w raporcie.



Komitet organizacyjny podał, że wydatki na organizację mundialu wyniosły 688 mld rubli, czyli obecnie 10,5 mld USD. Są to m.in. koszty budowy lub przebudowy 12 stadionów w 11 rosyjskich miastach.



Mistrzostwa świata odbywały się w Jekaterynburgu, Kaliningradzie, Kazaniu, na dwóch stadionach w Moskwie, a także w Niżnym Nowogrodzie, Petersburgu, Rostowie nad Donem, Samarze, Sarańsku, Soczi i Wołgogradzie.

