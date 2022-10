Reprezentacja Polski awansowała do kolejnej rundy mistrzostw świata kobiet. Od wtorku mecze będą rozgrywane w Łodzi. Polskie zawodniczki zmierzą się z Serbią, USA, Kanadą i Niemcami, a my mamy dla Was bilety na te spotkania.

Radość zawodniczek reprezentacji Polski podczas meczu grupy B mistrzostw świata siatkarek z Turcją w Gdańsku. / Adam Warżawa / PAP Polskie siatkarki po trzech efektownych wygranych pierwszą fazę turnieju zakończyły dwoma porażkami - z Dominikaną 1:3, i Turcją 2:3. W najbliższych dniach Biało-Czerwone będą walczyły w Łodzi o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Kalendarz spotkań Polek w drugiej fazie MŚ 4.09, wtorek (20:30) Polska - Serbia

5.09, środa (20:30) Polska - USA

7.09, piątek (20:30) Polska - Kanada

8.09, sobota (20:30) Polska - Niemcy Do ćwierćfinałów, które odbędą się m.in. w Gliwicach, awansują po cztery najlepsze zespoły z grup F i E (mecze w Rotterdamie). Jeszcze dziś będziemy rozdawać bilety na kolejne mecze polskich siatkarek. Sprawdź, co jeszcze dzieje się w sporcie: Iga Świątek nie zagra w Pucharze Billie Jean King. "Jestem zawiedziona"

Jerzy Brzęczek przestał być trenerem Wisły Kraków

Legia Warszawa zaczyna grę w Lidze Mistrzów!

Premier League: Dziewięć goli w derbach Manchesteru