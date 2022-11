Jutro mecz z Argentyną - najważniejsze spotkanie w historii polskiego futbolu reprezentacyjnego od mundialu w 1986 roku. Czy Polaków stać na to, żeby zatrzymać Leo Messiego i strzelić bramkę wielkiej Argentynie, która jest jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu mistrza świata? Przeanalizują to dziennikarze RMF FM - Wojciech Marczyk i nasz specjalny wysłannik do Kataru Paweł Pawłowski. Stały fragment gry już o godz. 20:10. Zapraszamy!