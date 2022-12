​Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Ghany Otto Addo, którego podopieczni przegrali w piątek z Urugwajem 0:2 i odpadli z mistrzostw świata w Katarze, podał się do dymisji.

Otto Addo / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

47-letni Otto Addo w przeszłości reprezentował Ghanę, ale ma też niemieckie obywatelstwo, bo urodził się w Hamburgu. Jest zatrudniony w Borussii Dortmund, w której pracuje z młodymi piłkarzami, a selekcjonerem afrykańskiego kraju był od początku 2022 roku.

Ja i moja rodzina widzimy naszą przyszłość w Niemczech. Lubię to, co robię w Dortmundzie. Nawet gdybyśmy zostali mistrzami świata, dla mnie byłby to koniec (pracy z reprezentacją Ghany - przyp. red.). To decyzja z myślą o rodzinie - podkreślił.

Ghana zajęła ostatnie miejsce w grupie H mundialu w Katarze. Na początek przegrała z Portugalią 2:3, później pokonała Koreę Południową 3:2, ale porażka z Urugwajem wyeliminowała ją z turnieju.