MSZ przygotowało poradnik dla polskich kibiców, którzy chcą pojechać na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które rozpoczną się w listopadzie w Katarze. To państwo odmienne niż Polska, z innym kontekstem kulturowym; np. nie wolno tam spożywać alkoholu - mówi rzecznik resortu Łukasz Jasina.

Katar gotowy na mundial / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Piłkarski mundial zostanie rozegrany w dniach od 20 listopada do 18 grudnia w Katarze. Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie i pierwszy w kraju islamskim. Polscy piłkarze rozpoczną rywalizację 22 listopada w ramach grupy C; zagrają w niej z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.

Namawiamy naszych obywateli do zapoznania się z wszelkimi ograniczenia, jakie mogą być na nich nałożone - powiedział mówił rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina na briefingu prasowym.

Przypomniał, że Katar jest państwem odmiennym niż Polska, z innym kontekstem kulturowym. Państwem, w którym nie wolno chociażby spożywać alkoholu, w którym niestety nie wolno demonstrować na ulicy pewnych zachowań publicznie bez względu na to, czy są to zachowania par jednopłciowych, czy wielopłciowych. Jest to państwo, do którego nie wolno wwozić pewnego rodzaju artykułów spożywczych z uwagi na prawo islamskie tam obowiązujące - powiedział Jasina.

Zwrócił uwagę, że Katar jest także państwem trudnym pod względem klimatycznym. Pomimo grudnia i listopada w dalszym ciągu będą tam panowały upały wyższe niż te, których mieliśmy okazję doświadczyć w tym roku w Polsce - podkreślił.

Dodał, że nie jest to też państwo, w którym kibice mogą okazywać swoją radość po wygranej swojej drużyny lub też smutek po przegranej w sposób charakterystyczny chociaż dla europejskich czy amerykańskich miast. W związku z tym przygotowaliśmy pakiet informacji dla naszych kibiców tłumaczący im, czego w Katarze absolutnie robić nie wolno, a co oczywiście teoretycznie robić można, ale rekomendujemy, żeby tego nie czyniono - powiedział Jasina.

Zaznaczył, że poradnik ten będzie dostępny na wszystkich kanałach informacyjnych resortu spraw zagranicznych.

W dotychczasowej historii piłkarskiego mundialu Polacy dwa razy zajęli w nim trzecie miejsce - w 1974 r. w Niemczech i w 1982 r. w Hiszpanii.