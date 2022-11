"Wiemy, jaka jest ranga tego meczu" - przyznał selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz przed sobotnim spotkaniem z Arabią Saudyjską w mistrzostwach świata w Katarze.

Czesław Michniewicz / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Doskonale wiemy, jaki to mecz, jaka jest ranga, wiemy, o co gramy. Jesteśmy jednak wewnętrznie spokojni, nie ulegamy presji, mamy "czyste głowy". Remis z Meksykiem nie przekreśla naszych szans, ale też nie wystarczy, by awansować, więc mamy świadomość, co nas czeka - powiedział Czesław Michniewicz na oficjalnej konferencji prasowej.

Czeka nas na pewno ciekawy mecz, a my zagramy tak, by nie mieć do siebie żadnych zastrzeżeń - podkreślił.



Jak przyznał, zna skład i ustawienie, w jakim polski zespół rozpocznie sobotnią potyczkę.



Choć bym bardzo chciał, to nie mogę tego powiedzieć, najpierw o wszystkim dowie się drużyna. Wierzę też, że ostatni trening, który przed nami, już nic nie zmieni - zaznaczył.



Sobotnie spotkanie Polski z Arabią Saudyjską rozpocznie się o godz. 14.

Na trudne pytania nie było szans

Jak zauważa specjalny wysłannik RMF FM na mundial Paweł Pawłowski, w porównaniu z wczorajszym spotkaniem w bazie reprezentacji , podczas którego Michniewicz miał pretensję o złą interpretację jego słów i pozwalał sobie na kąśliwe uwagi w stronę dziennikarzy, na dzisiejszej konferencji trener był już w lepszym humorze.

"Na pewno był spokojniejszy, ale nie było też pytań o rzeczy niezwiązane z meczem, bo zakazał tego rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. On dzieli i rządzi na konferencjach. To on udziela głosu. Zatem trudne pytania nie zawsze mają okazję dotrzeć do stołu prezydialnego" - relacjonował Paweł Pawłowski.

