Już jutro w Katarze podczas mistrzostw świata po raz pierwszy zaprezentuje się drużyna Biało-Czerwonych. A jak wiadomo, oglądanie meczu, wiąże się z przygotowaniem odpowiednich napoi i przekąsek. Nie zawsze zbyt zdrowych. Jak przetrwać ten mundial i nie przybrać na wadze dodatkowych kilogramów?

Umiar to podstawa

Jak tłumaczy Magdalena Czyrynda-Koleda z poradni dietetycznej z Kaloriami na Pieńku, najważniejszy jest umiar.

Oczywiście nieodłącznym elementem każdego meczu są przekąski. Wiele z nich jest bardzo kaloryczna, a nierzadko spożywamy je w ogromnych ilościach. I to jest podstawowy błąd. W trakcie 90 minut jesteśmy w stanie pochłonąć nie jedną, a kilka paczek chipsów, a to jest już ogromna bomba kaloryczna. Dlatego najważniejszy jest umiar - tłumaczy dietetyczka.

Zamieńmy składniki

Ponadto, pamiętajmy, że zdrowo nie zawsze znaczy niesmacznie. Wysokokaloryczne chipsy można zamienić na przykład na frytki...z pieczonych warzyw.

Mogą to być frytki z warzyw, które tylko przyjdą nam do głowy: z buraka, cukinii, selera czy batata. Mamy wtedy to trochę wypośrodkowane, jest smacznie, ale i o wiele zdrowiej - dodaje dietetyczka.

A co z sosami?

Nieodłącznym elementem przekąsek, które stawiamy na stole, są także sosy. One także same w sobie mogą stanowić bombę kaloryczną. Chyba że zrobimy je samodzielnie.

Wystarczy przygotować je na bazie jogurtu, a nie samego majonezu. To nie musi być jogurt 0 procent. Może być zwykły, nawet z dodatkiem łyżki majonezu. Nie bójmy się go używać, tylko róbmy to w odpowiednich proporcjach. Do takiej bazy wystarczy dodać czosnek, koperek, miętę, czy nawet trochę startego ogórka - wtedy otrzymamy pyszne tzatziki. Możemy dodać trochę ostrego sosu harissa. Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia - podsumowuje Czyrynda-Koleda.

