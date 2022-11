Reprezentacja Polski otwiera mundial! Biało-Czerwoni grają z Meksykiem w meczu grupy C na Stadium 974 w Dosze. Zapraszamy na naszą relację na żywo z tego spotkania!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Robert Lewandowski / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

7. minuta

Lewandowski główkował w rywala i kolejny korner dla nas.

6. minuta

Szybkie wyjście Polaków i pierwszy rzut rożny dla Polski.

5. minuta

Mieliśmy sporo szczęścia po błędzie Kiwiora i mocnej wrzutce rywali z prawego skrzydła. Na szczęście nikt nie zakończył akcji strzałem.

4. minuta

Lozano faulował Zalewskiego przy linii bocznej. Początek meczu nerwowy z obu stron.

3. minuta

Meksykanie teraz dłużej utrzymują się przy piłce, ale daleko od naszej bramki.

1. minuta

Pierwszy faul w meczu, a faulował Kamiński.

1. minuta

Sędzia rozpoczął mecz Meksyk - Polska!

16:58

Przywitanie obu ekip oraz sędziów i zaraz zaczynamy! Lewandowski i bramkarz Ochoa to kapitanowie drużyn.

16:56

A teraz Mazurek Dąbrowskiego! Kilka tysięcy polskich kibiców na razie nie tak głośnych jak Meksykanie.

16:55

Hymny obu państw. Najpierw hymn Meksyku, głośno odśpiewany przez fanów.

16:52

Stadion wypełniony po brzegi. Obie ekipy już w drodze na murawę. Robert Lewandowski wyprowadza Polaków!

16:48

Rywalizacja w grupie C rozpoczęła się dziś sensacyjnie po zwycięstwie Arabii Saudyjskiej 2-1 nad Argentyną. Teraz to Messi i spółka muszą szukać punktów, a przed nimi jeszcze mecze z Meksykiem i Polską.

16:46

W XXI wieku Polska nigdy nie wyszła z grupy na mundialu. Jak zwykle kluczowy jest pierwszy mecz, tym razem z Meksykiem.

16:34

Polska zagra dziś z Meksykiem na Stadionie 974. To obiekt, który powstał z kontenerów transportowych. Podobno użyto ich właśnie 974. Liczba ta to także międzynarodowy numer kierunkowy Kataru. Zobaczcie stadion 974 na filmie i zdjęciach naszych specjalnych wysłanników do Kataru.

16:30

Robert Lewandowski zagra w reprezentacji po raz 135.

16:25

Kamil Glik, który będzie dziś dowodził obroną reprezentacji Polski, rozegra setny mecz w kadrze.

16:15

16:05

15:50

A oto skład Meksyku: Guillermo Ochoa - Jorge Sanchez, Hector Moreno, Cesar Montes, Jesus Gallardo - Edson Alvarez, Hector Herrera, Luis Chavez - Hirving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega.

15:48

Dzisiaj w pierwszym meczu grupy C doszło do gigantycznej sensacji. Arabia Saudyjska pokonała 2-1 Argentynę.

15:43

W rezerwie pozostali: Łukasz Skorupski, Kamil Grabara - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Jan Bednarek, Krystian Bielik, Arkadiusz Milik, Damian Szymański, Kamil Grosicki, Karol Świderski, Szymon Żurkowski, Krzysztof Piątek, Przemysław Frankowski, Robert Gumny, Michał Skóraś.

15.30

Na półtrorej godziny przed meczem selekcjoner Czesław Michniewicz odkrył karty, ogłaszając wyjściową jedenastkę na mecz z Meksykiem.

Skład Polski: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Jakub Kamiński, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski.

Mundial z RMF24

Wszystko o mundialu na stronach rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych - na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Wpiszcie koniecznie #MundialRMF.

Codziennie po godzinie 20 zapraszamy także na nasz specjalny program "Stały fragment gry" z relacjami naszych wysłanników do Kataru. Transmisja na żywo na Stronie Głównej RMF24 i społecznościówkach.