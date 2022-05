Piątek był trzecim dniem pisemnych egzaminów dojrzałości. Maturzyści rano zdawali język angielski na poziomie podstawowym. Po południu odbyły się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Na naszej stronie publikujemy arkusze z popołudniowych egzaminów.

Maturzyści w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Poniżej zamieszczamy arkusze z matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Opublikowała je na swoich stronach Centralna Komisja Egzaminacyjna.

MATURA 2022. JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY - TRANSKRYPCJA NAGRAŃ>>>

Matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

MATURA 2022. JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ EGZAMINACYJNY>>>

MATURA 2022. JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ EGZAMINACYJNY WERJSA DLA OBYWATELI UKRAINY<<<

MATURA 2022. JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM PODSTAWOWY - TRANSKRYPCJA>>>

Matura z języka francuskiego na poziomie podstawowym

MATURA 2022. JĘZYK FRANCUSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - ARKUSZ>>>

MATURA 2022. JĘZYK FRANCUSKI - TRANSKRYPCJA>>>

Matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym

MATURA 2022. JĘZYK HISZPAŃSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - ARKUSZ>>>

MATURA 2022. JĘZYK HISZPAŃSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - TRANSKRYPCJA>>>

Matura z języka włoskiego na poziomie podstawowym

MATURA 2022. JĘZYK WŁOSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - ARKUSZ>>>

MATURA 2022. JĘZYK WŁOSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - TRANSKRYPCJA>>>

Matura 2022 - jakie przedmioty są obowiązkowe?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci technikum i branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Abiturienci nie muszą w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.