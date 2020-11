Śledztwo w sprawie przecieków podczas tegorocznych egzaminów maturalnych przebiega prawidłowo - orzekła Prokuratura Krajowa. Po informacjach RMF FM o przedłużającym się postępowaniu, o braku wymiernych efektów, a także niezrozumiałej decyzji o przeniesieniu śledztwa z Warszawy do Ostrołęki zarządzono analizę akt.

Prokuratura Krajowa sprawdziła tempo prac warszawskich śledczych i nie dopatrzyła się opóźnień w prowadzeniu czynności procesowych. Stwierdzono, że właściwie określono kierunek prowadzonego dochodzenia, przesłuchano świadków oraz zabezpieczono dokumentację.

"Biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa te działania podejmowane były bez zbędnej zwłoki" - napisano w przesłanym redakcji RMF FM komunikacie.

Problem w tym, że trwające od czerwca śledztwo nie przyniosło dotąd żadnych wymiernych efektów. To powoduje, że osoby, które mogły skorzystać na przeciekach, od ponad miesiąca studiują już na wybranych kierunkach i nie jest wykluczone, że zajęły miejsca uczniów, którzy uczciwie zdali matury.

Podejrzane wyszukiwania o poranku

Wątpliwości dotyczą egzaminu z języka polskiego i z matematyki.

8 czerwca ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak podał na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów, ok. godz. 7.00 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7.00 a 9.00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".

Dzień później 9 czerwca w dniu egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych - na Twitterze oraz Facebooku - pojawiły się zdjęcia odpowiedzi na pytania zamknięte. Te odpowiedzi pokrywają się z tym, co znaleźć można w udostępnionych już przez CKE arkuszach.