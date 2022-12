Jeszcze w grudniu przyszłoroczni maturzyści mogą zmierzyć się z drugą edycją testów diagnostycznych. Tym razem CKE przygotowało próbne egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, a także wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Kiedy odbędzie się próbna matura? Czy każdy musi do niej przystąpić? Gdzie znaleźć arkusze z zadaniami? Mamy dla Was odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała harmonogram grudniowych próbnych egzaminów dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Druga edycja testów diagnostycznych zakończy się tuż przed przerwą świąteczną. Próbne matury odbędą się w szkołach o godzinie 9 i 14, a uczniowie przystąpią to nich według poniższego harmonogramu.

Poziom podstawowy:

12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski,

13.12 (wtorek) godz. 9:00 - język angielski,

13.12 (wtorek) godz. 14:00 - francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

14.12 (środa) godz. 9:00 - matematyka,

14.12 (środa) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

14.12 (środa) godz. 14:00 - filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,

15.12 (czwartek) godz. 9:00 - język polski,

15.12 (czwartek) godz. 14:00 - język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),

16.12 (piątek) godz. 9:00 - język angielski (także poziom dwujęzyczny),

16.12 (piątek) godz. 14:00 - historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka,

19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - matematyka,

19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia,

20.12 (wtorek) godz. 9:00 - biologia,

20.12 (wtorek) godz. 14:00 - informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),

21.12 (środa) godz. 9:00 - chemia,

21.12 (środa) godz. 14:00 - historia.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

CKE przypomina, że próbne matury są dobrowolne. O tym, czy zostaną przeprowadzone, decyduje szkoła. Pierwsze testy diagnostyczne uczniowie pisali już we wrześniu. Wtedy podeszli do egzaminów na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. W grudniu dodatkowo będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Większość szkół decyduje się przeprowadzić egzaminy. Dla uczniów jest to doskonała okazja do oswojenia się z formą testu maturalnego, a także do sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Dzięki temu mogą łatwiej zaplanować sobie dalsze powtórki i wychwycić obszary, którym powinni poświęcić więcej czasu.

Próbna matura z RMF FM

Arkusze próbnych egzaminów CKE będzie udostępniało w dniu testów na swojej stronie internetowej www.cke.gov.pl .

W naszym specjalnym raporcie maturalnym znajdziecie przykładowe rozwiązania arkuszy maturalnych z matematyki, przygotowane przez Matematyka gryzie.