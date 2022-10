Końcem września odbyły się matury próbne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Drugiego dnia uczniowie zmierzyli się z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym. Matura 2023 odbędzie się w nowej formule, a zadania mają być trudniejsze niż dotychczas. Przygotuj się do matury z matematyki razem z RMF FM i Matematyka gryzie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Maturzyści na rozwiązanie arkusza z matematyki na poziomie podstawowym mają 180 minut. Jak najlepiej przygotować się od egzaminu dojrzałości? Oczywiście rozwiązując zadania maturalne. Dzięki Matematyka gryzie mamy dla Was rozwiązanie wszystkich zadań przygotowanych przez CKE na maturę próbną z matematyki.

Jak rozwiązać zadania z próbnej matury z matematyki krok po kroku? Sprawdźcie na YouTube Matematyka gryzie

Nowa matura w 2023 roku

Do matury 2023 przystępować będą osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. Ponadto egzamin dojrzałości w nowej formule obejmie absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

To będzie trudniejsza matura - tłumaczył Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak jednak zaznaczył, "nie tak trudna, jak była zakładana na początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie Covid-19".

Matura 2023 roku jest nową maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i będzie bardziej wymagającą, ale nie aż tak bardzo, jak byśmy to planowali bez Covid-19 - dodawał minister.