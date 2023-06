Egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9:00 dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej z powodów zdrowotnych lub losowych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że w sesji dodatkowej do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym ma przystąpić 327 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 172 osoby. Do egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym ma przystąpić 474 osoby, a na poziomie rozszerzonym - 204 osoby.



Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym ma przystąpić 311 osób, na poziomie rozszerzonym - 344, a na dwujęzycznym - 16 osób.

Pisemny egzamin z niemieckiego ma zdawać na poziomie podstawowym 10 abiturientów, na poziomie rozszerzonym - 14. Pisemny egzamin z rosyjskiego na poziomie podstawowym ma zdawać 7 abiturientów, na rozszerzonym - 17; z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym - 5; z francuskiego na poziomie podstawowym - 1, na poziomie rozszerzonym - 6.



Maturę z biologii w sesji dodatkowej ma zdawać 207 abiturientów, z chemii - 211, z fizyki - 54, z filozofii - 6, z geografii - 113, informatyki - 31, historii - 54, historii sztuki - 13, historii muzyki - 2, z wiedzy o społeczeństwie - 50 osób. Zdawanie egzaminu z języka łacińskiego i kultury zadeklarowała 1 osoba, z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym - 1 osoba, z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym - 2 osoby.

Dodatkowa maturalna sesja egzaminów pisemnych potrwa do 19 czerwca. Egzaminy - tak jak w sesji głównej - przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (o godzinie 14.00).

Sesja dodatkowych egzaminów ustnych została zaplanowana na 5-7 czerwca. Terminy egzaminów ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.



Kto może zdawać maturę w sesji dodatkowej?

Matura 2023: Kiedy wyniki?

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić, złożyli wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.W tym roku. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur ogłoszone zostaną 7 lipca.



Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.



Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.