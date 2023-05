"Wszystkim maturzystom życzę powodzenia" - napisał na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się czwartek 4 maja tegoroczne matury dla ponad 270 tys. abiturientów.

Matura z języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Matury rozpoczęły się w czwartek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.