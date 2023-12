W samo południe pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza zebrała się podkomisja smoleńska. To kontrowersyjne gremium zostało zlikwidowane w piątek, ale jego członkowie nie przyjmują do wiadomości decyzji ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Macierewicz przekonywał, że jest ona pozbawiona podstaw prawnych. Posiedzenie zakończyło się ok. godz. 14.

Antoni Macierewicz na konferencji podkomisji smoleńskiej w kwietniu 2022 r. / Piotr Molecki / East News Macierewicz: Podkomisja działa do sierpnia Antoni Macierewicz oświadczył w Polsat News, że podkomisja nie została zlikwidowana, gdyż - jego zdaniem - "pan minister nie ma takiego uprawnienia, by likwidować podkomisję". Ona działa do sierpnia przyszłego roku - wskazał.

Dzisiejsze posiedzenie jest poświęcone omówieniu tego raportu, to jest wniosek do Trybunału Praw Człowieka o oskarżenie Rosji za zbrodnię smoleńską; za zamordowanie pana prezydenta, za pierwszy atak rosyjski na państwo NATO. Ten atak, który rozpoczął agresję, z jaką dzisiaj mamy do czynienia, zarówno w Ukrainie, jak i zagrożenia innych państw, które sąsiadują z Federacją Rosyjską - mówił Macierewicz. Zarzucił też premierowi Donaldowi Tuskowi, że od momentu katastrofy chroni Władimira Putina "za wszelką cenę". Oddał mu cały proces badania dramatu smoleńskiego, łamiąc polskie prawo, które zakładało, że ma być wspólna komisja polsko-rosyjska - dodał polityk PiS. Reakcja MON Likwidacja podkomisji smoleńskiej jest niezaprzeczalna, jest faktem prawnym - powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej. Mamy do czynienia z posiedzeniem byłej podkomisji - podkreślił. Dodał, że na dalszy komentarz MON w tej sprawie należy poczekać. Tomczyk: Komisja już nie funkcjonuje od ogłoszenia decyzji Decyzja o likwidacji podkomisji smoleńskiej została ogłoszona w piątek. Wtedy też resort obrony poinformował , że byli członkowie tego gremium muszą najpóźniej dzisiaj do końca dnia rozliczyć się z dokumentów i sprzętu. Liczę, że do końca dnia sprawa zostanie zamknięta. Komisja już nie funkcjonuje od ogłoszenia decyzji i wszystko w tej sprawie jest jasne - przekonywał w RMF FM wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak tłumaczył, technicznie rozliczeniem zajmuje się departament administracyjny MON. Decyzja obowiązuje. Jeżeli któryś z członków komisji nie będzie chciał dokonać rozliczenia w terminie, poniesie konsekwencje finansowe (część tych ludzi jest związana umowami do końca miesiąca) i prawne - ostrzegł Tomczyk. Przywołał w tym kontekście artykuł 231 kodeksu karnego, mówiący o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków. Zobacz również: Macierewicz: Podkomisja smoleńska będzie działać. Decyzje szefa MON bezprawne Tomczyk: Odnoszenie się do słów Macierewicza jest poniżej godności Reporter RMF FM pytał też wiceministra obrony o słowa Antoniego Macierewicza , który twierdzi, że podkomisja będzie działać dalej, a decyzja o jej likwidacji jest bezprawna. Antoni Macierewicz twierdził dużo różnych rzeczy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Większość z nich nie miała nic wspólnego z faktami, podobnie jak tezy, które głosi dzisiaj - stwierdził Cezary Tomczyk. Odnoszenie się do słów Antoniego Macierewicza jest poniżej godności polskiego państwa - dodał. Według zapowiedzi MON, w najbliższym czasie ma zostać powołany zespół, który przeanalizuje wszystkie aspekty działania podkomisji smoleńskiej. Dziś Tomczyk przekazał na platformie X: "Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej: podkomisja prowadzona przez pana Macierewicza przestała istnieć 15 grudnia 2023 r.; byli członkowie podkomisji mają obowiązek rozliczyć się ze swojej pracy do końca 18 grudnia 2023 r.; byli członkowie podkomisji mają prawo do końca dnia korzystać z budynku przy ul. Kolskiej celem rozliczenia się z wykonanych prac oraz zdania pobranego sprzętu". Dodał, że z dniem 15 grudnia "wygasły wszystkie upoważnienia byłego przewodniczącego i członków podkomisji do działalności w imieniu MON oraz Państwowej Komisji". "PiS będzie wspierało dalsze prace zespołu podkomisji smoleńskiej" Przeciwko decyzji o likwidacji podkomisji smoleńskiej zaprotestowała w weekend Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. "Naród Polski musi mieć świadomość, że zbrodnia smoleńska była pierwszym atakiem Rosji na państwo NATO i rozpoczęła dzisiejszą agresję rosyjską. Rada Polityczna PiS deklaruje, że PiS będzie wspierało dalsze prace zespołu podkomisji smoleńskiej" - podkreślono w specjalnej uchwale. Podkomisja zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu zamachu Podkomisja została powołana na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 r. podpisanego przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który później został jej szefem. W kwietniu 2023 r. podkomisja smoleńska złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i usunięcia poprzez zabójstwo organu konstytucyjnego RP oraz morderstwa 95. Na większości zbadanych części znaleziono zarówno trotyl, RDX i pentryt, jak i inne rodzaje materiałów wybuchowych - mówił wtedy Antoni Macierewicz. Zobacz również: Likwidacja podkomisji smoleńskiej. Jest decyzja szefa MON Opracowanie: Magdalena Partyła , Maciej Nycz