Co mówi Prawo lotnicze?

Na początku listopada te same zarzuty Macierewicz podnosił z mównicy sejmowej. Odpowiedział mu wówczas wiceszef MON Cezary Tomczyk, który zwracał uwagę, że art. 134 Prawa lotniczego zakłada, że zgoda sądu wymagana jest tylko wtedy, gdy wyniki badań mogą być udostępnione w celach innych niż cel zapobiegania wypadkom lotniczym wyłącznie na potrzeby postępowania przygotowawczego, sądowego lub sądowo-administracyjnego.

Podkreślił, że jego zespół był uprawniony do dostępu do całości materiałów zgromadzonych lub wytworzonych przed podkomisję ustalającą okoliczności i przyczyny wypadku. Ponieważ - jak mówił Tomczyk - jest to konieczne dla "dokonania konstruktywnych ustaleń służących omawianej profilaktyce bezpieczeństwa lotniczego". Wiceszef MON podkreślił, że zespół nie zajmował się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej, tylko zajmował się Macierewiczem, podkomisją smoleńską.

Macierewicz mówi o kłamstwach

Podczas czwartkowej konferencji Macierewicz przedstawił także inne - jak mówił - "kłamstwa" zespołu badającego prace jego komisji.

Kłamstwem jest, że raport komisji Jerzego Millera, stanowiący punkt odniesienia zespołu, jest wiarygodny i jest jedynym legalnym raportem definiującym przebieg i przyczynę katastrofy lotniczej - podkreślił.

Zdaniem b. szefa MON, tzw. podkomisja smoleńska wykazała "ukrycie przez Millera wybuchu wskazanego przez zdjęcia satelitarne firmy SmallGIS oraz inne fałszerstwa, błędy i niespójności".