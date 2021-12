W rejonie Czeremchy żołnierze białoruscy minionej doby uszkodzili concertinę. Wieczorem, na tym samym odcinku oślepiali polskich funkcjonariuszy laserami - powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Jej zdaniem, była to zorganizowana prowokacja Białorusinów.

Patrol straży granicznej przy polsko-białoruskiej granicy w okolicach Kodnia / Wojtek Jargiło / PAP

"Żołnierze białoruscy uszkadzali graniczną infrastrukturę, choć polscy funkcjonariusze wielokrotnie wzywali ich do zaniechania" - zaznaczyła rzecznik Straży Granicznej. Do incydentów z udziałem migrantów doszło natomiast w Narewce i Mielniku.



"W Mielniku migranci próbowali przerzucać kładkę przez zaporę z conceriny. Po interwencji polskich funkcjonariuszy, wycofali się" - stwierdziła por. Anna Michalska. Do uszkodzenia zasieków doszło też w okolicach Narewki. "To również była grupa ok. 10 osób, która oddaliła się w głąb Białorusi" - powiedziała rzecznik SG.



Od początku tego roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.



Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.