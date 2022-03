Nie żyje Emil Czeczko – informuje białoruski Komitet Śledczy. Polski żołnierz został znaleziony martwy w mieszkaniu, w którym przebywał w Mińsku.

Ciało powieszonego mężczyzny miało być znalezione w jego mieszkaniu w Mińsku -poinformował białoruski Komitet Śledczy.

Białoruskie służby twierdzą, że teraz prowadzone jest rzetelne śledztwo w sprawie i zbierane są materiały dowodowe. Zaznaczono, że brane są pod uwagę wszystkie możliwe wersje, w tym udział osób trzecich.

Emil Czeczko uciekł na Białoruś w grudniu

Emil Czeczko zaginął 16 grudnia . Mężczyzna pełnił służbę w 11. Mazurskim Pułku Artylerii, wchodzącym w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Radio RMF FM jako pierwsze poinformowało o tym zdarzeniu.

Według naszych informacji, żołnierz sprawiał problemy. Jego przełożeni o tym wiedzieli, ale czekali aż sam odejdzie ze służby. Zostało mu do odsłużenia kilka dni.

Żołnierz zniknął z posterunku, zostawił broń. Kilka godzin trwały poszukiwania. Jak się później okazało, przeszedł na białoruską stronę, gdzie - jak informowały tamtejsze władze - poprosił o azyl.

Już po przybyciu na Białoruś Czeczko udzielił wywiadów w reżimowych mediach, podając informacje o zabójstwach na wolontariuszach i migrantach, jakich mieli się dopuszczać polscy strażnicy graniczni oraz żołnierze.

Emil Czeczko przed dezercją miał problemy z prawem. Od sierpnia 2020 roku do maja 2021 roku znęcał się nad matką , za co został skazany. 11 grudnia z kolei został zatrzymany, gdy kierował samochodem pod wpływem alkoholu i marihuany.



Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

Od wiosny do jesieni ubiegłego roku na granicach Białorusi z UE doszło do zaostrzenia kryzysu migracyjnego - tysiące migrantów, m.in. z krajów Bliskiego Wschodu, przylatywały na Białoruś, by następnie podejmować próby nielegalnego przekraczania granic z Polską, Litwą i Łotwą. Zachód oskarżył Białoruś o sztuczne tworzenie kryzysu w odwecie za sankcje nałożone na Mińsk. Władze Białorusi odrzucały te oskarżenia.

Od 2 września 2021 roku w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada 2021 roku.

Natomiast od 1 grudnia 2021 roku do 1 marca 2022 roku na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązywał zakaz przebywania. Ten został przedłużony i obowiązuje do 1 czerwca tego roku. Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej.

Zakaz przebywania obejmuje 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.