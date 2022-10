Mińsk wciąż zmusza ludzi do nielegalnego przekraczania granicy, próbując w ten sposób destabilizować Polskę - oświadczył w Brukseli wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bukareszteńska Dziewiątka została zainicjowana przez Polskę i Rumunię w 2014 roku. Obecnie uczestniczy w niej 9 krajów NATO i UE. Oprócz inicjatorów, są to: Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa i Słowacja. Jej celem jest wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięli udział szef Pentagonu Lloyd Austin i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Ludzie są zmuszani do przekraczania białorusko-polskiej granicy

Przypomniałem dziś jeszcze raz o zagrożeniach związanych z atakami z terytorium Białorusi - zarówno na Ukrainę, jak i o atakach w wydaniu hybrydowym, jakie miały miejsce na Polskę jesienią ubiegłego roku - poinformował Błaszczak po spotkaniu.



Wciąż mamy do czynienia z próbą zmuszania ludzi, którzy są zaproszeni do złożenia wizyty na Białorusi, do tego, żeby nielegalnie przekraczali granice. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jest to metoda, która ma służyć destabilizacji Polski - podkreślił wicepremier.



Rozmowy dotyczyły też wycieków z rurociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim. Jak powiedział Błaszczak, nie były one przypadkowe.

Przede wszystkim rozmawialiśmy o sytuacji w Ukrainie. O tym, jakie wnioski płyną z wojny, która toczy się w Ukrainie. Jakie wnioski płyną z napaści rosyjskiej na Ukrainę. Jednym z tych wniosków jest zapewnienie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie przypadkiem doszło do tych wydarzeń na Morzu Bałtyckim związanych z eksplozjami gazociągu Nord Stream - oświadczył Błaszczak.



My przede wszystkim koncentrujemy się na współpracy związanej ze wsparciem Ukrainy. Na współpracy związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa. O szczegółach nie będę państwu mówił, dlatego, że mają one charakter poufny, natomiast rozmawialiśmy o współpracy, żeby zachować bezpieczeństwo również w tej dziedzinie - dodał.

USA angażuje we wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Błaszczak przekazał, że rozmowy dotyczyły sytuacji na wschodniej flance NATO i wprowadzenia w życie postanowień ze szczytu NATO w Madrycie.



Chcę bardzo podkreślić zaangażowanie USA w zapewnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance. Podziękowałem Lloydowi Austinowi za obecność wojsk amerykańskich w Polsce, za to, że siły amerykańskie są stale obecne w naszym kraju - powiedział.



Dodał, że zaprosił Austina do złożenia wizyty w Polsce. Oczekujemy na dobry termin, żeby rozmawiać na temat bezpieczeństwa na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pozycja Polski w NATO wzrasta, jest silniejsza, czego dowodem fakt, który być może nie wybrzmiał tak jak należy. Polski generał, b. przedstawiciel przy Sojuszu Północnoatlantyckim i UE gen. (Janusz) Adamczak objął funkcję dyrektora generalnego w wojskowym sztabie NATO, a więc w Kwaterze Głównej NATO - oznajmił.



Zaznaczył, że Polska należy w Sojuszu do grona ośmiu państw, które wydają na obronność ponad 2 proc. PKB.