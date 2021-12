Pięć pojazdów policji zostało uszkodzonych od uderzeń kamieniami w związku z próbą siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, do której doszło w poniedziałek wieczorem w rejonie Wólki Terechowskiej - poinformował we wtorek rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 20:00. W interwencji brało udział kilkudziesięciu policjantów z różnych polskich miast, m. in. z Katowic, Szczecina, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Warszawy.

W stronę polskich policjantów rzucane były kamienie, na szczęście żadnemu z funkcjonariuszy nic się nie stało. W wyniku tego ataku mamy uszkodzonych 5 pojazdów od uderzeń kamieniami - poinformował jedynie Tomasz Krupa.

Zakaz przebywania od 1 grudnia

Od 1 grudnia do 1 marca przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelizacją, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu, na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób.



Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do 30 listopada, obowiązywał stan wyjątkowy. Dziennikarze do strefy stanu wyjątkowego nie byli jednak wpuszczani. Obostrzenia w strefie nadgranicznej wynikają z kryzysu wywołanego przez reżim Białorusi na jej granicach z Unią Europejską.