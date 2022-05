Dziesięć pożarów lasów wybuchło w Polsce tylko dziś do południa. Sytuacja jest dramatycznie zła. Zagrożenie pożarowe w lasach jest ekstremalne - mówi RMF FM rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski. Tylko w maju strażacy gasili już ponad 1,2 tys. pożarów lasów.

Zdjęcie ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski informuje, że poza wysokimi partiami gór, cały obszar kraju na strażackich mapach zaznaczony jest nawet nie na czerwono, a na czarno. To już nie jest wysokie zagrożenie pożarowe, ale ekstremalne.

Przeraziło mnie to, bo o godz. 9 największe zagrożenie pożarowe, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego było na terytorium praktycznie całego kraju. I to będzie się pogłębiało - będzie mniej procent wilgoci w trawie, czy w ściółce leśnej niż w kartce papieru - mówi Kierzkowski.

A wtedy każda nieuwaga w lesie - nawet wjazd samochodem z rozgrzanym silnikiem - może spowodować pożar. Przy takiej suszy ogień trawi las błyskawicznie.

To jest prędkość nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Jeżeli to jest pożar wierzchołkowy, to jest nawet do 100 km/h - podkreśla Kierzkowski.

I wtedy w godzinę z kilku hektarów, robi się 50 hektarów płonącego lasu. Przez ostatnie dni strażacy gasili 300 pożarów lasów.