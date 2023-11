Andrzej Duda w czwartek uda się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i w Dubaju weźmie udział w konferencji klimatycznej COP28. Jak zapowiedział prezydencki minister Mieszko Pawlak, podczas tegorocznego szczytu prezydent będzie przede wszystkim podkreślał znaczenie energii jądrowej.

Przygotowania do szczytu klimatycznego w Dubaju. / ALI HAIDER / PAP/EPA

Co udało się zrobić w walce ze zmianami klimatu?

W czwartek w Dubaju rozpocznie się coroczna konferencja sygnatariuszy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP28. Najpierw obradować będą przywódcy państw, następnie zaplanowano fazę negocjacji, które potrwają do 12 grudnia.

Na tegorocznej konferencji ma zostać dokonana ocena postępów krajów w ograniczaniu wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. Celsjusza - czyli realizacji celu z porozumienia paryskiego z 2015 roku. Możliwe jest także porozumienie w sprawie specjalnego funduszu do rekompensowania szkód i strat wywoływanych przez zmiany klimatyczne. Podczas COP27 w 2022 r. uczestnicy zgodzili się na powstanie funduszu, teraz doprecyzowane mają zostać szczegóły jego funkcjonowania.

Wokół COP28 narosło sporo kontrowersji, przede wszystkim związanych z faktem, że odbędzie się ona w kraju będącym jednym z największych na świecie producentów ropy, zaś szczytowi przewodniczył będzie Sułtan Ahmed Al Jaber, dyrektor generalny Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), państwowej spółki paliwowej.

Pisaliśmy o tym: Obrońcy paliw kopalnych. Szejkowie chcą na szczycie klimatycznym zawierać umowy naftowe

Duda będzie podkreślał znaczenie energetyki jądrowej

Polskę na szczycie reprezentował będzie prezydent Andrzej Duda. Wizyta polskiego prezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpocznie się w czwartek i potrwa do soboty.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak zapowiedział, że podczas tegorocznego COP prezydent będzie przede wszystkim podkreślał znaczenie energii jądrowej, która musi stanowić podstawę polskiej transformacji energetycznej.

Dlatego też prezydent weźmie udział w bardzo ważnym wydarzeniu odbywającym się w ramach COP, czyli Net Zero Nuclear, którego uczestnicy - w tym Polska - podejmą zobowiązanie do potrojenia produkcji energii jądrowej w skali globalnej do roku 2050 (Declaration to Triple Nuclear Energy). Przyjęcie podczas tegorocznego szczytu tej niezwykle ważnej deklaracji to znaczący krok, który w mojej ocenie zaważy o sukcesie tego wydarzenia - uważa Pawlak.

Jak mówił, prezydent będzie przekonywał, jak wartościowym instrumentem polityki proklimatycznej jest energia jądrowa. Przekazał, że rozwój projektu atomowego w Polsce i współpraca z partnerami zagranicznymi na tym polu będzie także jednym z tematów spotkań bilateralnych prezydenta na marginesie szczytu.

Inwestycja w atom

Andrzej Duda bardzo mocno wspiera rozwój energetyki jądrowej w Polsce, bo to jest ważny krok w celu zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego i stabilności energetycznej. Inwestycja w atom to droga nie tylko do neutralności klimatycznej, ale i - co bardzo ważne - solidny fundament naszego bezpieczeństwa energetycznego. Atom to są także nowe miejsca pracy, stabilizacja cen energii, a popyt na nią z pewnością będzie jedynie rósł - wyliczał prezydencki minister.

Zapowiedział, że podczas tegorocznego szczytu prezydent będzie mówił też o konieczności sprawiedliwej transformacji energetycznej, współpracy międzynarodowej w wypracowywaniu ambitnych rozwiązań proklimatycznych, ale i mających na uwadze godność i jakość życia naszych społeczeństw. Jak podkreślił, to będą główne tematy wystąpienia podczas sesji plenarnej.

Prezydent zabierze również głos w panelu poświęconemu sprawiedliwej transformacji, a także panelu żywnościowym. Prezydent będzie przypominał m.in. założenia zrównoważonej produkcji rolno-spożywczej i polskim rosnącym wkładzie w globalne bezpieczeństwo żywnościowe - dodał.

Polska podchodzi z pełną powagą do wyzwań polityki klimatycznej. Prezydent Duda jest osobiście zaangażowany w tę sprawę, będąc w bieżącym kontakcie z partnerami rządowymi, ekspertami, ale i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Ma też pełną świadomość, jak dużą wagę przywiązuje do tego zwłaszcza młode pokolenie, dlatego kilka dni temu zaprosił do Pałacu Prezydenckiego młodych uczestników konferencji klimatycznej COP28, by omówić z nimi najważniejsze kwestie związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego - wskazał Pawlak.

Zaznaczył, że zmiany klimatyczne są wyzwaniem, które dotyczy wszystkich, dlatego musi zostać podjęte wspólnie przez społeczność międzynarodową. Pamiętajmy jednak o tym, co podkreśla prezydent Andrzej Duda, że w centrum polityki klimatycznej musi stać człowiek - jego bezpieczeństwo, zdrowie, jakość życia. Zbyt szybkie wycofywanie paliw kopalnych może nieść ogromne koszty dla społeczeństw, dlatego tak ważna jest sprawiedliwa transformacja, racjonalny proces przechodzenia gospodarek z surowców energetycznych na wydajne i niskoemisyjne źródła. Takie modus operandi wypracowaliśmy na COP24 - prezydent będzie przypominał to w swoich wystąpieniach na tegorocznym spotkaniu i zachęcał, by proklimatyczne działania były zgodnie z Katowice Rulebook. Te cele wpisują się także w koncepcję just transition, która zakłada odciążanie społeczeństwa z ponoszenia kosztów transformacji - dodał.