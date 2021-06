Prezydent USA Joe Biden ostrzegł, że zagrożenie pożarami na zachodzie Stanów Zjednoczonych jest obecnie największe w historii, a sytuacja pogarsza się ze względu na zmiany klimatu. Prezydent przyznał, że kraj ma wiele do nadrobienia, by być przygotowanym na takie zjawiska.

Na zachodzie USA trwa rekordowa fala upałów, która wywołała niespotykane dotąd temperatury - sięgające 50 stopni. / Pixabay

Prezydent USA, podczas spotkania z władzami zachodnich stanów, zwrócił szczególną uwagę na dotychczasowe zaniedbania i niedofinansowanie działań prewencji i reagowania na pożary w tym kraju.



W tej chwili musimy działać i działać szybko. Jesteśmy spóźnieni w tej grze (...) musimy nadrabiać zaległości - mówił Biden.

Wiem, że sytuacja się pogarsza. Zmiany klimatu i związane z nimi połączenie suszy i rekordowych upałów oznacza, że zagrożenie pożarowe jest większe niż kiedykolwiek. Pamiętamy sceny z ubiegłego lata: pomarańczowe niebo wyglądające jak koniec świata, miliardy dolarów strat, rodziny zmuszone do porzucania swoich dobytków - wspominał Biden.



Dla mnie, jako córki Kalifornii, to jest sprawa osobista - dodała wiceprezydent Kamala Harris. Polityk przyznała też, że jej szwagier jest kalifornijskim strażakiem, a w ubiegłym roku sama była zmuszona ewakuować swój dom w Los Angeles.



Nawet 50 stopni!

Bezpośrednią przyczyną spotkania prezydenta z gubernatorami była trwająca na zachodzie USA rekordowa fala upałów, która wywołała niespotykane dotąd temperatury - sięgające 50 stopni.



Czy ktokolwiek wyobrażał sobie, że włączy telewizję i zobaczy, że w Portland jest 116 stopni (Fahrenheita, czyli 46,7 C)? Ale nie martwcie się, ocieplenie klimatu to tylko wytwór wyobraźni - ironizował prezydent.



Przywódca Stanów Zjednoczonych zwrócił uwagę, że już w tym roku liczba dużych pożarów przekroczyła tę z ubiegłego roku, mimo że do zakończenia sezonu pożarowego zostały jeszcze miesiące.



Jedną z zapowiedzianych przez prezydenta zmian jest zwiększenie płacy strażaków oraz zwiększenie federalnego budżetu na zarządzanie pożarowe o 30 mld dolarów. Biden przyznał, że był zszokowany, kiedy dowiedział się, że niektórzy strażacy zarabiają 13 dolarów za godzinę. Dodał że zapowiedziana podwyżka do 15 dol. nie jest wystarczająca.