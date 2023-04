Wyższa średnia temperatura Ziemi, a także brak opadów spowodowały, że gleba stała się coraz mniej urodzajna. Co więcej, globalne ocieplenie sprawiło, że wystąpienie suszy takiej jak ta, z którą borykają się mieszkańcy Rogu Afryki, w przyszłości będzie co najmniej 100 razy bardziej prawdopodobne niż przed rewolucją przemysłową.

Jesteśmy o wiele bardziej narażeni na skutki zmian klimatu, niż do tej pory myśleliśmy - wskazuje niemiecka klimatolog Friederike Otto.

Gdzie ten deszcz?

Co ciekawe, zmiany klimatu mogą także zwiększać występowanie opadów w określonych porach roku. W rejonie badanym przez naukowców, czyli południowej Etiopii i Somalii, a także wschodniej Kenii opady zwykle występują w czasie dwóch pór roku - większość rocznych opadów deszczu pojawia się od marca do maja, od października do grudnia opady są mniej intensywne i bardziej zmienne.

Naukowcy wykazali, że w pierwszej połowie roku deszcz pojawia się w rejonie Rogu Afryki coraz rzadziej. Zwiększa się za to ilość występowania nagłych i intensywnych opadów.

Wieloletnie susze, połączone z ekstremalnymi upałami w porze deszczowej wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie ludzi w Kenii - wskazuje Joyce Kimutai klimatolog z Departamentu Meteorologii Kenii.

Nieprzygotowani

W opinii naukowców niedobory żywności nie są już wyłącznie wynikiem pogody, ale także i tego, jak nieprzygotowani na skutki globalnego ocieplenia są ludzie.

Ludziom w Rogu Afryki susza nie jest obca, ale intensywność tego zjawiska i czas jego trwania sprawił, że coraz trudniej jest im sobie z tym radzić. Pięć sezonów z opadami poniżej normy w połączeniu z konfliktami i niestabilnymi państwami stworzyły katastrofę humanitarną - podsumowuje Cheikh Kane z Centrum Klimatycznego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

World Weather Attribution, czyli organizacja, która przeprowadziła opisane badania, zrzesza naukowców z Europy, USA czy państw Afryki, badających wpływ zmian klimatu na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych.