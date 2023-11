Najważniejsi przywódcy świata spotkają się dziś na szczycie klimatycznym w Dubaju. Zjednoczone Emiraty Arabskie, to kraj niemal zupełnie oparty na wydobyciu ropy naftowej i to tam rozpocznie się dyskusja o tym, jak ratować naszą planetę. "Sądzę, że państwa arabskie zdają sobie sprawę, że czas używania paliw kopalnych na obecną skalę się kończy i trzeba będzie w jakiś sposób się przebranżowić. W ich najlepszym interesie jest, żeby dokonać tych zmian jak najszybciej, ponieważ są one nieuniknione" - mówi Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24 na antenie internetowego Radia RMF24.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, szef COP28 przed konferencją w Dubaju / ALI HAIDER / PAP/EPA Tegoroczny organizator 28. Szczytu Klimatycznego wzbudza wiele kontrowersji. Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie obecnie rozstrzygają się najważniejsze interesy dotyczące ropy naftowej, mają być miejscem dyskusji o, między innymi szkodliwości przemysłu ropy naftowej. Myślę, że to jest tradycja szczytów COP, że łączy się pewne z pozoru nieoczywiste rzeczy we wspólnym celu, którym jest wyhamowanie globalnego ocieplenia i obecne postępujących zmian klimatu - komentuje Jakub Wiech w rozmowie z Piotrem Salakiem. Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z JAKUBEM WIECHEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dziś startuje szczyt klimatyczny ONZ w Dubaju Dążenie do neutralności klimatycznej W 2018 roku szczyt klimatyczny odbył się w Polsce, a konkretnie w Katowicach, czyli centrum przemysłu węglowego naszego kraju. Mimo paradoksu tej sytuacji, była ona pewnym ukłonem w stronę tradycji górniczej, za sprawą której nie tylko Polska, ale i inne kraje zbudowały ogromną część swojego dobrobytu. Zdaniem eksperta, COP24, który odbył się w Katowicach, miał za zadanie pokazać bardziej przyjazne środowisku alternatywy użycia węgla, nie rezygnując z niego w zupełności. Miało to być pewnego rodzaju wyjście z pozycji konserwatywnych ku nowej przyszłości, polegającej na przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji i pokazaniu, że jesteśmy w sytuacji, w której używanie paliw kopalnych na obecną skalę, w obecnym wymiarze będzie dla nas wszystkich bardzo niebezpieczne. Musimy dążyć do neutralności klimatycznej - mówi Jakub Wiech. Problem globalnego wrzenia Szczyt Klimatyczny organizowany jest cyklicznie w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych, a podczas spotkań najwięksi światowi przywódcy omawiają problem globalnego ocieplenia oraz sposoby, jak można mu zapobiec. Ekspert uważa, że z roku na rok rozmowy przynoszą pozytywne zmiany i skutkują nowym podejściem do tematu. Aczkolwiek wiadomo, że wszystko rozbija się o wolę i działania polityczne oraz gospodarcze kluczowych krajów - dodaje Jakub Wiech. Przez długi czas panowała opinia, że to Chiny są krajem, przez który działania na rzecz klimatu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Obecnie jednak Chiny najszybciej przechodzą na ścieżkę neutralności klimatycznej, a w zeszłym roku przeznaczyły na transformację proklimatyczną najwięcej środków spośród pozostałych krajów. Natomiast Arabia Saudyjska nieustannie próbuje zmiękczać i moderować ustalenia oraz deklaracje COP. Warto zasygnalizować pewne zmiany, które dokonały się na płaszczyźnie politycznej, jeśli chodzi o samą retorykę, ale i na płaszczyźnie naukowej. Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres mówi, iż weszliśmy w okres globalnego wrzenia, już nie globalnego ocieplenia, a globalnego wrzenia. I to jest moim zdaniem jasny sygnał i zmiana narracji, polegająca na jaśniejszym, mocniejszym sygnalizowaniu problemu - twierdzi ekspert. Co przyniesie tegoroczny Szczyt Klimatyczny? Rok 2023 będzie najprawdopodobniej najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, z odchyleniem od średniej temperatury okresu przemysłowego o półtora stopnia Celsjusza. Jest to wartość, którą mieliśmy uznawać za graniczną podczas porozumienia paryskiego, będącego efektem pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczyt Klimatyczny będzie w tym roku szczególny, bowiem przyćmiewa go zarówno wojna między Rosją i Ukrainą, jak i między Izraelem a Hamasem. Spotkanie w kraju, który swój rozwój zawdzięcza wydobyciu ropy naftowej może być natomiast dobrym posunięciem ze strony retorycznej. Sądzę, że państwa arabskie zdają sobie sprawę, że czas używania paliw kopalnych na obecną skalę się kończy i trzeba będzie w jakiś sposób się przebranżowić. W ich najlepszym interesie jest, żeby dokonać tych zmian jak najszybciej, ponieważ są one nieuniknione - mówi na antenie internetowego Radia RMF24 Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Opracowanie: Wiktoria Krzyżak Zobacz również: 1 proc. najbogatszych wyemitowało tyle CO2, co dwie trzecie ludzkości

​Warmińsko-mazurskie: Wichury zniszczyły ok. 700 tysięcy drzew



