Zabawy sensoryczne mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Mały człowiek powinien jak najwięcej doświadczać świata - wszystkimi zmysłami. Pozwólmy mu odczuwać zapachy, faktury, dźwięki. Uczmy opisywać te doświadczenia, a rozwiniemy spostrzegawczość maluchów i pozytywnie wpłyniemy na rozwój mowy. W domu także jest sporo okazji, by obserwować świat. Pomóżmy tylko to zauważyć.

Superpiana

Superpiana / Marlena Chudzio / RMF FM

Prosta zabawa, którą lepiej przeprowadzić na balkonie. Potrzebne będą kubeczki, woda, płyn do naczyń, barwniki i słomka. Dmuchając przez słomkę robimy dużo kolorowej piany, przy czym zazwyczaj jest dużo śmiechu. To także doskonałe ćwiczenie oddechowe.

Superpiana Marlena Chudzio /RMF FM





Zapachowe memory

Zapachowe memory / Marlena Chudzio / RMF FM

Do kubeczków lub foremek wkładamy watę skropioną różnymi zapachami. Mogą to być aromaty kuchenne, olejki zapachowe, sok pomarańczowy lub perfumy. Zadaniem dziecka jest znalezienie identycznych zapachów.

Zgadywanka

Zgadywanka / Marlena Chudzio / RMF FM

Zawiązujemy dziecku oczy, a do pudełka wrzucamy przedmioty o różnych fakturach. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to jest.

Kolorowe dżdżownice

Kolorowe dżdżownice / Marlena Chudzio / RMF FM

Gotujemy makaron i dodajemy barwniki spożywcze. Reszta należy już do dziecka.

W makaronie można zanurzać ręce, segregować go, mieszać, łapać szczypcami pojedyncze nitki.

Kolorowe dżdżownice Marlena Chudzio /RMF FM





Trójkąty i kwadraty

Trójkąty i kwadraty / Marlena Chudzio / RMF FM

Do woreczka strunowego wkładamy płaskie plastikowe klocki. Całość wypełniamy żelem do włosów.

Na woreczku rysujemy lub naklejamy różne kształty. Zamykamy go. Zadaniem dziecka jest przesuwać klocki zgodnie z poleceniami, np: przesuń wszystkie kwadraty do czerwonego trójkąta. To świetna okazja, by poćwiczyć nazwy kolorów i kształtów.