Wietrzenie pomieszczeń to jeden z najbardziej skutecznych sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem w biurach, czy zakładach pracy. Europejska federacja związków inżynierów i techników sanitarnych REHVA publikuje wskazania dotyczące utrzymania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Sugeruje, by systemy wentylacyjne były włączone przez okrągłą dobę bez recyrkulacji czy obiegu wewnętrznego powietrza. Zwraca też uwagę na to, by w związku z podejrzeniami, że koronawirus może przenosić się drogą pokarmową tak ustawiać wentylację, by powietrze z łazienek i toalet było wyrzucane na zewnątrz a nie przepychane do innych pomieszczeń.

REKLAMA