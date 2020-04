W naszym cyklu domowych zabaw dla najmłodszych dziś kolejne propozycje pisankowe, nie zabraknie też zająca, który pozwoli się Wam trochę poruszać. Będzie też propozycja zabawy na balkonie.

Bańki dmuchańki

Zabawa w bańki-dmuchańki / Marlena Chudzio / RMF FM



Bańki mydlane dają dzieciom dużo radości. Można je puszczać na balkonie lub w łazience. Jeśli nie macie odpowiedniego kółeczka do baniek wystarczy lekko nacięta słomka. Brak płynu do baniek także nie jest problemem. Sprawdzi się płyn do naczyń zmieszany z wodą w proporcji: 1 część płynu na 10 części wody. Jeśli macie w domu glicerynę, to także warto ją dodać. Zapewni bańkom elastyczność. To bardzo pożyteczna zabawa, bo trenuje mięśnie przydatne podczas mówienia.

Piegowata pisanka

Piegowata pisanka / Marlena Chudzio / RMF FM



By ją stworzyć potrzebne będą farbki i stara szczoteczka do zębów. Szczoteczkę maczamy w farbie. Pstrykając palcem, spryskujemy ugotowane jajko. Po wyschnięciu jednej warstwy nakładamy drugą w innym kolorze. W ten sposób uzyskamy wielobarwny efekt. Uwaga to bardzo brudząca zabawa. Trzeba dobrze zabezpieczyć mieszkanie.

Jajo w kaszy

Jajko w kaszy / Marlena Chudzio / RMF FM



Ta nazwa zabawy brzmi trochę jak przepis na obiad, ale to jednak nie to. Ugotowane jajka smarujemy klejem i pokrywamy dowolną kaszą, tak by skorupka dokładnie oblepiła się ziarenkami. Do tego celu dobrze nadaje się zwłaszcza kasza jaglana, jęczmienna i surowy amarantus, ale możecie poeksperymentować też z innymi rzeczami, które macie w kuchni. Możecie również dołożyć brokat.

Świąteczne bazie

Świąteczne bazie / Marlena Chudzio / RMF FM



Świąteczny rysunek można wykonać farbami i patyczkami higienicznymi. Malujemy gałązkę a następnie patyczkiem maczanym w białej i brązowej farbie odciskamy bazie. Całość możemy udekorować wyciętą kokardką.

Zając łapiący piłeczki

Zając łapiący piłeczki / Marlena Chudzio / RMF FM



Wycinamy ze sztywnej tektury zająca. Następnie z drugiego kartonu doklejamy rączki w formie obręczy. Mocujemy zająca do mebli i zaczynamy grę. Zadanie polega na trafianiu piłeczkami do środka obręczy.

Zostań w domu – rób z dzieckiem pisanki i zagraj w zająca, co łapie piłeczki Marlena Chudzio /RMF FM