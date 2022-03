Od 1 kwietnia zmienią się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa - przypomina NFZ. O zleceniu testu będzie decydował lekarz. Nie będzie możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz wypełniany online lub poprzez konsultanta infolinii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi, będzie to szybki test antygenowy. Od 1 kwietnia nie będzie można zrobić bezpłatnego testu w kierunku Covid-19 m.in. w aptekach i mobilnych punktach wymazowych.



Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina także, że od poniedziałku 28 marca przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.



O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na Covid-19.



Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi, będzie to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach.

Test PCR tylko w szczególnych przypadkach



Test PCR będzie mógł zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. "W praktyce test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem" - wskazał NFZ.



W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, lekarz zaleci samoizolację do czasu ustąpienia objawów. "Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie" - wskazano w oświadczeniu NFZ. Lekarz wystawi choremu zwolnienie lekarskie. O długości zwolnienia zdecyduje lekarz, uwzględniając stan pacjenta, czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby Covid-19 i zagrożenia wystąpienia powikłań. Zalecane jest zwolnienie minimum 7 dni.



NFZ przypomina, że od 1 kwietnia testy w kierunku koronawirusa nie będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dla pacjentów testy nadal będą bezpłatne.