Trzech anestezjologów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zostało zakażonych koronawirusem. Wstrzymano przyjęcia pacjentów do wszystkich klinik zabiegowych placówki.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W naszym szpitalu zostały od dzisiaj (czwartek - PAP) wstrzymane wszystkie planowane przyjęcia do klinik zabiegowych. Nie będą się odbywać, aż do odwołania, planowe operacje. Ma to związek z tym, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdziliśmy u trzech lekarzy anestezjologów pracujących w szpitalu - powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Anna Mazur-Kałuża.

Trwa ustalanie listy osób, które zostaną poddane testom na obecność wirusa.



Rozpoczęło się testowanie innych osób, z którymi zakażeni lekarze mieli kontakt. Jest też ustalana lista osób do ewentualnej kwarantanny - podkreśliła Mazur-Kałuża.



Rzeczniczka szpitala dodała, że zarządzenie obowiązuje na razie bezterminowo, a kolejne decyzje będą podejmowane zależnie od rozwoju sytuacji.