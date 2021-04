Na karę m.in. 1,5 roku ograniczenia wolności w postaci prac społecznych skazał krakowski sąd 28-letniego Jana P., piłkarza, który - wiedząc, że jest zarażony koronawirusem - wziął udział w meczu Pucharu Polski. Mężczyzna musi zapłacić także 10 tys. zł nawiązki.

Jan P. i jego obrońca podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Poniedziałkowy wyrok jest nieprawomocny. Sąd Okręgowy w Krakowie wymierzył Janowi P. także karę miesiąca pozbawienia wolności - na poczet tej kary został zaliczony mu okres, który spędził w areszcie. Z kolei prace społeczne sportowiec będzie wykonywał przez 20 godzin miesięcznie; nawiązkę w wysokości 10 tys. zł ma wpłacić na Fundusz Sprawiedliwości.

Jeśli chodzi o okoliczności popełnienia czynu zarzuconego oskarżonemu, to one w ocenie sądu, w świetle zebranego w tej sprawie materiału dowodowego, nie budzą one wątpliwości - podkreślił sąd w poniedziałkowym wyroku. Jak przypomniał, P. przyznał się do winy, a także wyraził skruchę i żal z powodu swojego zachowania.

W trakcie poprzedniej rozprawy obrońca sportowca, w związku z zawartym z oskarżycielem porozumieniem, złożył w imieniu swojego klienta wniosek o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy. Zaproponowana przez niego kara była spójna z tą, którą w poniedziałek wymierzył sąd.

Biorąc pod uwagę postawę oskarżonego, którą zaprezentował na etapie postępowania przygotowawczego i na rozprawie, sąd uznał, że cele tego postępowania zostaną osiągnięte, mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości - podkreślono w uzasadnieniu

Ponadto sąd przypomniał, że P. wskazywał, iż podczas swojego pobytu w areszcie "miał czas na refleksję". I takie refleksje snuł, czego wyrazem było wyrażenie skruchy i żalu z powodu popełnienia czynu, zarzucanego mu w tej sprawie, z powodu zachowania, jakie podjął - wskazał.

Pierwsza rozprawa w sprawie piłkarza odbyła się w zeszłą środę. Z odczytanych wówczas wyjaśnień P. jasno wynikało, że wziął on udział w rozgrywkach, mimo świadomości, że jest zarażony koronawirusem. Jestem załamany. Zachowałem się jak idiota. Naraziłem wiele osób, moich znajomych, na zakażenie - przyznał.

Mężczyzna wielokrotnie naruszał zasady kwarantanny

Mecz Pucharu Polski rozegrany został 19 sierpnia w małopolskich Krzeszowicach. Dzień wcześniej P. otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19 i został skierowany na kwarantannę, mając odbywać ją w wynajmowanym mieszkaniu przy ul. Sukienniczej w Krakowie. Drugiego dnia 28-latek opuścił jednak miejsce odosobnienia i udał się na mecz.

Prokuratura rejonowa dla Krakowa Śródmieścia Zachodu oskarżyła sportowca o to, że poprzez swoje działanie sprowadził on niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia co najmniej 40 osób - zawodników dwóch drużyn piłkarskich oraz członków zarządu i kadry klubów sportowych. Za takie przestępstwo kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z ustaleniami prokuratury P. wielokrotnie naruszał zasady związane z kwarantanną, m.in. chodził na zakupy, korzystał ze wspólnych pomieszczeń przy apartamentach, także ze wspólnego basenu, chodził na treningi swojej drużyny piłkarskiej.

W wyniku takiego zachowania osoby, które miały z nim kontakt, były na kwarantannie i pod nadzorem epidemicznym oraz zostały skierowane na wymaz w kierunku koronawirusa. Badania nie wykazały zakażenia u żadnej z tych osób.