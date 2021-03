Zgodnie z nowymi obostrzeniami od poniedziałku uczniowie klas I-III przechodzą w hybrydowy tryb nauki. Będziemy rekomendować dyrektorom szkół, aby dzieci przychodziły na zmianę: połowa klas tydzień w domu i po tygodniu zmiana - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Warszawa: Ratusz przygotował rekomendacje dot. nauczania hybrydowego / Leszek Szymański / PAP

To efekt nowych zasad bezpieczeństwa, które na Mazowszu obowiązywać będą od poniedziałku.



Zgodnie z nimi uczniowie klas I-III szkół podstawowych do 28 marca będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę w taki sposób, aby nie więcej niż 50 proc. uczniów miało zajęcia w budynku szkoły; co najmniej 50 proc. uczniów ma mieć lekcje w formie zdalnej. To, ile dni dana grupa powinna być w szkole, jest decyzją dyrektora.



"Będziemy rekomendować dyrektorom szkół, aby dzieci przychodziły na zmianę: połowa klas tydzień w domu i po tygodniu zmiana" - zaznaczył Rafał Trzaskowski.



W komunikacie urzędu miasta poinformowano, że przy planowaniu i organizacji zajęć dyrektorzy szkół powinni uwzględnić warunki lokalowe oraz możliwości organizacyjne szkoły, a także równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć stacjonarnych i zdalnych przez każdego ucznia. "W przypadku szkół specjalnych decyzję o wyborze trybu nauki, tak jak dotychczas, będzie podejmował dyrektor szkoły" - dodano.



Ratusz wyliczył także, że obecnie 293 nauczycieli jest zakażonych koronawirusem, 531 przebywa na kwarantannie, a na zwolnieniach lekarskich jest 1926 pedagogów. "Koronawirus nie omija też pracowników administracji i obsługi. Zakażenia odnotowano u 145 osób. 266 osób przebywa na kwarantannie, a 780 pracowników jest na L-4" - wskazał.



"W stolicy całkowicie zawieszono zajęcia w 10 placówkach (sześciu przedszkolach, dwóch szkołach podstawowych i dwóch szkołach podstawowych specjalnych), a w kolejnych 126 - częściowo (m.in. w 57 przedszkolach, 44 szkołach podstawowych i zespole szkół, pozostałe to placówki i jednostki specjalne)" - poinformował prezydent Warszawy.



Miejski "sztab COVID-19", jak zaznaczył prezydent Warszawy, w piątek omówił działania samorządu zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia, funkcjonowania miejskich szpitali i przychodni. "Sytuacja jest trudna, przekroczyliśmy już w stolicy próg 100 tysięcy zachorowań" - zaznaczył Rafał Trzaskowski.