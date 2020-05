Ministerstwo Zdrowia radzi mocno studzić entuzjazm związany z komunikatami z poszczególnych europejskich krajów w sprawie otwierania granic. To że łatwo będzie można do któregoś kraju wjechać, wcale nie oznacza, że łatwo będzie można stamtąd wrócić - ostrzegają urzędnicy. 3 czerwca granicę otwierają Włochy – kraj, w którym tylko w poniedziałek przez koronawirusa zmarło 99 osób. Łącznie to już ponad 32 tysiące.

