​"To, jak zrzucenie bomby atomowej na naszą branżę" - mówią przedstawiciele stacji narciarskich o oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego z soboty. Premier poinformował, że ferie zimowe zostaną skrócone z sześciu do dwóch tygodni. Tego samego dnia wicepremier Jarosław Gowin przekazał, że wyciągi narciarskie również będą zamknięte.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o "skumulowaniu" ferii zimowych w terminie od 4 do 17 stycznia. Wicepremier Jarosław Gowin tego samego dnia dodał, że również wyciągi narciarskie będą zamknięte.

Skoro branże turystyczna i hotelarska są zamknięte, to wydaje się oczywiste, że będzie to też dotyczyć wyciągów narciarskich - przyznał wicepremier.



Właściciele firm na razie są w wielkim szoku, tym bardziej, że od ponad miesiąca prowadzili rozmowy i ustalenia z rządem. Przedstawiciele branży turystycznej twierdzą, że wcześniejsze deklaracje władzy były zupełnie inne. Ich zdaniem decyzja rządu nie ma racjonalnego uzasadnienia, a przede wszystkim oznacza bankructwa w tym sektorze gospodarki.



Przedsiębiorcy jeszcze nie zaplanowali konkretnych działań w tej kwestii.



Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zapowiedział, ze jeszcze dzisiaj będzie chciał spotkać się z rada miasta i włodarzami sąsiednich gmin. Polityk ma nadzieję na wspólne stanowisko i apel do rządu o zmianę decyzji dotyczącej skrócenia ferii zimowych z sześciu do dwóch tygodni. Jego zdaniem to zły pomysł, bo "spragnieni ruchu świeżym powietrzu Polacy i tak przyjadą w góry i będą się tłoczyć".

Premier ogłasza 100 dni solidarności. Co to oznacza?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę plan dalszych kroków dotyczących walki z koronawirusem. Dotyczą m.in. galerii handlowych. Pojawiła się też informacja o utrzymaniu nauki zdalnej w szkołach.



Przed nami okres, który nazywamy 100 dni solidarności. To dlatego, że na koniec tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka, nawet jeśli nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepieni pozwoli szybciej przerwać łańcuch zakażeń - wskazał premier. Zmiany dotyczą m.in.:





Od 28 listopada placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie solidarnym. Mowa również o salonach meblowych. Sklepy będą też otwarte w dwie niedziele: 13 grudnia i 20 grudnia;

Kina, teatry, gastronomia oraz siłownie i kluby fitness pozostaną zamknięte. Informacja o kolejnych decyzjach w tej sprawie ma być podana do 27 grudnia;

Szkoły pozostają zamknięte do 24 grudnia. Ferie dla wszystkich regionów kraju będą się odbywać od 4 stycznia do 17 stycznia.