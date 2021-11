​W związku z rosnącą liczbą zakażeń szpitale w Małopolsce wprowadzają na nowo ograniczenia w odwiedzinach chorych. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu tylko jeden opiekun może przebywać z dzieckiem - pod warunkiem, że jest zaszczepiony.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie poinformował w mediach społecznościowych, że w placówce "obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin". W związku z zakazem ograniczony jest też do 15 minut czas przybycia osoby towarzyszącej pacjentce przed cesarskim cięciem oraz po zabiegu. Porody rodzinne odbywają się bez zmian.

W szpitalu im. Żeromskiego wprowadzono też ograniczenia odnośnie do poradni specjalistycznych: od tego tygodnia dorośli pacjenci wchodzą tam sami, bez osoby towarzyszącej, a niepełnoletnim bądź niepełnosprawnym pacjentom może towarzyszyć jeden opiekun.



"W związku z ogromną liczbą zakażeń SARS-CoV-2 wprowadzone zostało ograniczenie praw pacjenta w zakresie prawa do kontaktu osobistego pacjentów hospitalizowanych w oddziałach klinicznych szpitala. W szczególnych przypadkach kierownik oddziału klinicznego lub lekarz kierujący dyżurem może dopuścić kontakt osobisty pacjenta" - powiedziała PAP rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Maria Włodkowska.



W placówce tej pacjenci covidowi leczeni są w dwóch lokalizacjach - w szpitalu tymczasowym w CUMRiK-u przy ul. Kopernika (Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof) oraz na oddziale covidowym (przekształconym z części oddziału zakaźnego) w nowej siedzibie szpitala przy ul. Jakubowskiego. Łóżka covidowe w tych miejscach są zajęte. W CUMRiK-u leży 69 chorych, w tym 23 osoby na intensywnej terapii, z czego 20 wymaga wspomagania respiratorem. Na oddziale covidowym przy ul. Jakubowskiego leżą 23 osoby, nie ma tu intensywnej terapii.

Również w szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzono ograniczenia. "O odwiedzinach decyduje kierujący oddziałem, decyzja zależy od stanu pacjenta - powiedziała rzecznik placówki Agnieszka Zelek-Rachtan. I dodała, że nawet jeśli stan jest dobry i zostanie wyrażona zgoda, to odwiedziny są niezbyt długie, "aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa".



W nowosądeckiej lecznicy zajęte są wszystkie łóżka - zarówno covidowe, jak i niecovidowe - na oddziałach klinicznych. Pacjenci kierowani są do innych ośrodków.



"W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu nie ma odwiedzin rodzinnych, a przy łóżku dziecka w szpitalu może przebywać tylko jedna osoba, pod warunkiem, że jest zaszczepiona" - poinformowała rzecznik placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.



Zgodnie ze środowymi danymi Ministerstwa Zdrowia, minionej doby w Małopolsce odnotowano 1 124 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 15 osób. W województwie prawie 18 843 osób przebywa na kwarantannie. Minionej doby w całej Polsce testy potwierdziły zakażenie u 18 550 osób, z powodu Covid-19 zmarło ich 269.