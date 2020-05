Miesiąc zdalnej nauki wcale nie był sukcesem - tak wynika z największego w Polsce badania rodziców przeprowadzonego przez badacza z Uniwersytetu Warszawskiego. "To co wyłania się z badań, to obraz szkoły nie uczącej, ale zlecającej zadania" - mówi RMF FM Grzegorz Całek.

