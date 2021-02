Wbrew zapowiedziom, że 1200 firm wznowi działalność pomimo zakazu, w ostatni weekend otworzyło się - szacujemy - 50-60 lokali gastronomicznych, hotelowych i siłowni - powiedziała w poniedziałek wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk.

Olga Semeniuk / Mateusz Marek / PAP

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii pytana w Polsat News, o to ilu przedsiębiorców otworzyło w ostatni weekend swoje lokale powiedziała, że "z raportów po kontrolach, jakie dotarły na dzisiejsze posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego, szacujemy, że 50-60 obiektów, które podjęły decyzję, żeby się otworzyć".

Jak dodała, nie są to jedynie kluby fitness, ale też lokale gastronomiczne i hotelarskie.

Podkreśliła, że jest to znacząco mniejsza liczba, niż podawana w przestrzeni publicznej, że otworzyło się 1200 klubów fitness.

Semeniuk powiedziała też, że dzięki szybkiej decyzji rządu o zamknięciu placówek, w Polsce jest znacznie lepsza sytuacja epidemiczna niż w krajach europejskich.

Przypomniała, że od poniedziałku są otwarte centra handlowe. Będziemy obserwować, czy przez 14 dni, liczby zachorowań nam gwałtownie nie rosną i jeżeli to będą regularne liczby, to rozporządzenie, które funkcjonuje do 14 lutego, albo będzie musiało być przedłużone, albo będą wprowadzane kolejne protokoły i będziemy mogli już powoli wkraczać w ten etap odmrożeń - tłumaczyła.

Zaznaczyła, że resort przygotował protokoły bezpieczeństwa dla ponad 40 branż, które czekają, aby je wprowadzać.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w czwartek, że większość z dotychczasowych obostrzeń zostanie przedłużona do 14 lutego. Wyjątkiem będzie ponowne otwarcie sklepów w galeriach i centrach handlowych i otwarcie instytucji kultury - muzeów i galerii sztuki. Poinformował również o zniesieniu godzin dla seniorów.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w zw. z epidemią, od 1 lutego w galeriach mogą być otwarte wszystkie sklepy przy zachowaniu wytycznych sanitarnych. W placówkach handlowych nadal obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek. Sklepy mają obowiązek udostępnić też klientom rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

W centrach handlowych wciąż nie działają place zabaw i siłownie, a restauracje i kawiarnie mogą wydawać jedzenie tylko na wynos i na dowóz.

Do 14 lutego zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Ograniczona pozostaje działalność hotelarska.